Primeiros 100 clientes do T.T. Burger BH levam artesanal de graça

O T.T. Burguer é feito com um blend de 180g de carne Angus Premium, coberto por queijo de Minas meia cura feito com leite de vaca Jersey, alface, tomate, picles de cebola roxa e molho da casa no pão de batata doce ou de pimenta (foto: Divulgação/T.T.Burger) As 100 primeiras pessoas da fila no dia da inauguração da unidade belo-horizontina da franquia T.T. Burger recebem o carro-chefe da casa, de mesmo nome, junto ao pedido. O restaurante artesanal também tem filiais em todos os estados do Sudeste.

O Goiabacon T.T. (R$ 45) traz o mesmo blend, mas na gramatura de 120g, coberto por cheddar e uma deliciosa geleia de cebola com a inigualável Goiabada Ketchup.

Também há o T.T. Siriju (R$ 54), a opção vegetariana do restaurante. O burger é feito com carne de fibra de caju temperado com dendê, mix de pimentas, cebola e coentro remetendo a uma moqueca de siri.

“O momento de expansão é especial. Com a chegada em Belo Horizonte fechamos a Região Sudeste. E tem muito mais vindo por aí. Vamos levar o T.T. Burger para o Brasil inteiro!”, comemorou Andre Meisler, o CEO do Grupo.

Nas sobremesas, os milkshakes são trocados por Sacodes (R$ 39,00), com os sabores Brownie do Luiz, Nutella e Doce de Leite com Flor de Sal. São copos de 400ml, coroados por chantilly.