Carne de sol e pequi são as estrelas de festa no Norte de Minas

O município de Mirabela, de 13,6 mil habitantes, no Norte de Minas, é reconhecida como Capital Estadual da Carne de Sol. Agora a prefeitura da cidade decidiu aproveitar o título - concedido oficialmente por meio da Lei Estadual 25.061, assinada pelo governador Romeu Zema e publicada em 19 de dezembro de 2024 - para fortalecer a economia local e criou a Festa da Carne de Sol.

O evento começa nesta sexta-feira (23/05) e vai até domingo (25/05), com uma programação de shows musicais gratuitos e atividades ligadas à gastronomia, incluindo cursos, oficinas e capacitações. As atividades serão ministradas pela coordenadora da Sala Mineira do Empreendedor de Mirabela, Iara Martins, e pelo nutricionista Daniel Vieira.

“A festa também é uma oportunidade de promover a gastronomia típica da região, com destaque para a carne de sol e o pequi, ingredientes que representam a identidade do sertão”, divulgou a prefeitura.

De acordo com o levantamento da Sala Mineira do Empreendedor de Mirabela, criada pela prefeitura em parceria com o Sebrae, o município conta com 15 açougues. Juntos, os estabelecimentos abatem em torno de 50 a 60 animais por mês.

Tenda gastronômica

Neste sábado (24/05), será montada uma tenda gastronômica , no Centro da cidade, onde, a partir das 17 horas, haverá oficinas de drinques, mudas de pequizeiro e cortes de carne de sol.

No domingo (25/05), a partir das 14 horas, será realizado o “Panelaço e aula-show” com o chef de cozinha Guilherme Freitas. Ele vai ensinar como fazer carne de sol e pequi e churrascada.

Conforme a assessoria da prefeitura, no preparo do arroz com carne de sol e pequi, serão usados 50 quilos de arroz e 50 quilos de carne. A população poderá degustar gratuitamente.

O prefeito de Mirabela, Fernando Rabelo, afirma que a Festa da Carne de Sol representa uma “celebração gastronômica”, com o objetivo de gerar mais renda no município.

“Trata-se de uma oportunidade de fortalecer a economia local, promover a cultura sertaneja e valorizar a produção artesanal de carne de sol, que é símbolo do nosso município. Queremos envolver toda a cadeia produtiva, desde os criadores de gado até os comerciantes”, afirma o prefeito.