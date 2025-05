Confira a agenda gastronômica do fim de semana (24 e 25/5) em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Do café às empanadas e à cozinha afetiva, Belo Horizonte vai receber eventos gastronômicos diversos neste fim de semana. Não faltam opções de programas para aproveitar o sábado (24/5) e o domingo (25/5) na capital. E o Degusta preparou dicas de eventos que prometem atrair o público belo-horizontino. Confira:

Circuito Gastronômico de Favelas

A chef Márcia Nunes vai preparar uma deliciosa canjiquinha no Circuito Gastronômico das Favelas Restaurante Dona Lucinha

Dez cozinheiros de periferias da capital, chefs consagrados e músicos vão se reunir no Circuito Gastronômico de Favelas, que vai acontecer neste fim de semana.

No sábado, a chef Márcia Nunes, do restaurante Dona Lucinha, vai preparar uma canjiquinha e transmitir para o público, um pouco da história de sua mãe, que dá nome ao reconhecido estabelecimento.

No domingo, os frequentadores poderão acompanhar o preparo do carbonara mineiro do chef Américo Piacenza, a ser distribuído a moradores de rua. Beth Coutinho, cozinheira autodidata semi finalista do "Masterchef+ 2022", vai ministrar uma palestra com o tema “Simplesinho mesmo”.

Outra atração é a quilombola Kriola Taty, que vai realizar uma palestra sobre "Sabores de raiz, herança das panelas quilombolas", e ainda levar ao público o quitute kubu, uma broa feita na folha de bananeira, que é uma receita de sucesso.

Serviço



Sábado e domingo (24 e 25/5), a partir das 12h



Avenida Presidente Antônio Carlos, 821, Lagoinha (Mercado da Lagoinha)



Entrada gratuita



Festa argentina - La Pachanga

Não vão faltar empanadas na festa La Pachanga La Pachanga/Divulgação



As festas temáticas são sempre um sucesso, e uma argentina, evidentemente, segue essa lógica. Empanadas, alfajores, assadores e vinhos são a pedida perfeita para muita gente, e é justamente isso que La Pachanga vai oferecer. Além desses clássicos, opções como o coquetel de Fernet com Coca, muito consumido no país, serão servidas.

O evento vai acontecer neste sábado, a partir das 12h. A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos.

Serviço

Praça Jose Mendes Junior, Savassi



Sábado (24/5), Das 12h às 22h



Ingressos gratuitos disponíveis no site Sympla



Celebração no café Magrí

O café vai oferecer dois grãos com perfis distintos para os clientes degustarem Café Magrí/Divulgação

Sábado é um dos dias escolhidos para homenagear o café, essa bebida tão amada entre os brasileiros. Pensando nisso, o Café Magri preparou uma degustação gratuita com dois cafés para os clientes. Eles vão poder experimentar grãos da variedade robusta, um deles com fermentação mais intensa e notas de frutas, e o outro com um perfil mais adocicado e sensorial de chocolate.

Uma cheesecake (torta à base de cream cheese) preparada com um dos cafés da degustação também será servida.

Serviço

Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Portaria 2, Mangabeiras (Parque do Palácio)

Sábado (24/5), das 9h às 18h



Ingressos para o Parque do Palácio: R$10 (inteira) e R$5 (meia entrada), disponíveis no site Sympla



Festival Cultural Café em Festa

O festival Café em Festa vai levar os grãos especiais para o grande público Lucio Fonseca/Divulgação

A Liga dos Baristas vai realizar uma imersão no universo dos cafés especiais neste sábado (24/5). Além das 15 cafeterias que estarão presentes, o evento contará com palestras, workshops, drinques com café, degustações, cozinha ao vivo com chefs e outras atrações.

O festival vai distribuir cafés coados de seis diferentes regiões de Minas: Sul, Serra da Mantiqueira, Cerrado Mineiro, Zona da Mata, Chapadas de Minas e Caparaó. Assim, o público poderá comparar os sabores, o terroir e o sensorial de cada região produtora. Um dos objetivos do evento é, justamente, tornar os grãos especiais mais acessíveis.

Serviço



Praça da Liberdade, 10, Funcionários (Jardins da Casa Fiat de Cultura)

Sábado (24/5), das 10h às 17h

Entrada gratuita

