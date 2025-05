Festa de rua reúne os 20 pratos do 1º Festival do Arroz neste sábado (31/5)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Transformar o figurante de tantas refeições em protagonista pode até parecer uma tarefa difícil, mas foi o desafio proposto pelo Festival do Arroz para 20 restaurantes participantes, que se deram muito bem nesta missão. Durante os 15 dias de evento, os estabelecimentos comercializaram suas criações especiais com o arroz e o público pôde votar em suas favoritas. Neste sábado (31/5), os participantes e os organizadores se reúnem em uma festa de encerramento aberta ao público no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Na ocasião, os visitantes vão poder experimentar os 20 pratos criados. Também faz parte da programação o anúncio das três melhores receitas salgados com arroz e das três melhores sobremesas com goiabada eleitas pelo júri especializado formado por cinco chefs e especialistas, todas mulheres. Os resultados das votações do público também serão divulgados.

Como funcionou a votação? Ao visitar os restaurantes participantes e degustar o arroz e a sobremesa criados para o circuito, cada pessoa recebia uma cédula onde dava uma nota de 1 a 5 para apresentação, sabor e criatividade e originalidade do prato com arroz e uma nota geral para a sobremesa com goiabada.

No evento deste sábado, que conta, ainda, com uma programação musical, serão anunciados os vencedores da votação popular: os três pratos principais e as três sobremesas que mais agradaram o público.

Vale ressaltar que, para que o resultado seja o mais justo possível, é calculada uma média dos votos. Assim, se um restaurante receber 100 clientes que deram nota 5, por exemplo, a nota do estabelecimento será 5, mas, mesmo se um restaurante receber muito mais gente, mas tiver a nota mais baixa, a nota geral será condizente com o que a maior parte do público votou.

O arroz é para todos

Paella mineira do Sheridan Debora Drumond e Daniela Maria de Lacerda/ Divulgação

“A nossa proposta é levar o público e dar oportunidade para todo mundo degustar pratos bem elaborados com preços acessíveis“, destaca a idealizadora e fundadora do evento, Miriam Cerutti. Por isso mesmo, o encerramento tem entrada gratuita e oferece os pratos por valores entre R$ 20 e R$ 30.

A votação popular, realizada ao longo do circuito, também reforça o compromisso com todos, afinal, esse resultado é tão valorizado quanto o voto do júri especializado.

Os 15 dias de duração do festival também levaram novos públicos aos restaurantes, que trabalham com serviço self-service ou à la carte. A mobilização na Região Leste da capital apresentou a muitos belo-horizontinos uma rica gastronomia que ainda é pouco visitada.

Futuro do festival

Arroz de pato do Ceva Bibit Marketing/Divulgação

O resultado do festival surpreendeu. Miriam conta que os restaurantes foram capazes de surpreender o público frequentador e atrair novos clientes ao mesmo tempo.

A idealizadora, que é chef e bartender e teve seu próprio restaurante por 35 anos, explica que a inovação do circuito rendeu muitos frutos. “Como eu já estive dos dois lados, sei que a gente vai buscando conciliar e inovar sempre para atrair mais público e apresentar novidade aos clientes novos e antigos”, destaca.

Após o sucesso da primeira edição, o Festival do Arroz já tem previsão de retornar à cidade. Miriam conta que o segundo circuito vai ocorrer ainda no segundo semestre deste ano, no mês de agosto, mais especificamente.

O circuito vai seguir a mesma linha: restaurantes vão criar preparos com arroz e uma sobremesa com a goiabada. A avaliação do público e do júri também vai permanecer. A diferença será a região da cidade.

“A proposta do evento é movimentar determinada região por um período de tempo. Para a segunda edição ainda estamos avaliando se será na Região da Pampulha ou na Região Centro-Sul da cidade”, destaca Miriam.

E o feijão?

Assim como o arroz, o feijão também teve – e terá novamente – seu momento de estrelato. Em 2024, Miriam realizou o Festival do Tropeiro. Na ocasião, 14 restaurantes do Bairro Santa Tereza criaram suas próprias versões desse prato mineiro e um drinque com cachaça de Minas para acompanhar.

O requisito do prato era que levasse feijão e farinha. O resultado foi surpreendente: pinhão, cubos de tambaqui e até frutos de mar e dendê foram acrescidos ao clássico preparo do estado, reforçando a mistura dos elementos mineiros com outros ingredientes regionais de outros estados.

Ainda no segundo semestre também, em outubro, esse circuito, que já está rodando outras cidades do interior de Minas, vai retornar à Belo Horizonte. Desta vez, serão 30 restaurantes participantes espalhados por toda a cidade.

Serviço

Festa de Encerramento do Festival do Arroz

Sábado, 31 de maio de 2025



A partir das 10h



Rua Bernardo Monteiro, em frente ao Colégio Arnaldo, Bairro Funcionários



Entrada gratuita



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino