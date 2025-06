BH: bar transforma famosa feijoada em evento gastronômico

Belo Horizonte vai ganhar um novo evento gastronômico com sabor de tradição e tempero de festa. No próximo dia 5 de julho, o Bar do Bigode - ícone da culinária popular mineira com mais de quatro décadas de história no Bairro Prado - vai realizar a primeira edição da Feijoada do Bigode, festival com seis horas de duração, open food e open bar, repleto de samba, comida de boteco e, claro, a feijoada que conquistou os paladares da cidade.

O evento acontecerá no Espaço Galpão 54, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, e busca celebrar não apenas a receita mais famosa da casa, como também dos recentes reconhecimentos que o bar recebeu.

Em 2024, o almoço do Bigode foi eleito pelo público o Melhor Prato Feito de BH no Prêmio Cumbucca e ganhou destaque nas listas dos melhores PFs da cidade, elaboradas pelo jornalista Nenel Neto e pela TV Band.

Comandado há 41 anos por Omar Ferreira Cunha, o Bigode, o espaço conquistou fama por sua feijoada servida às sextas e aos sábados. São mais de duas mil porções vendidas a cada fim de semana - muitas delas levadas para casa em panelas trazidas pelos próprios clientes. "Já teve gente que veio buscar seis panelas de pressão de uma vez para uma festa", conta o proprietário.

A ideia do evento surgiu da vontade de oferecer ao público uma experiência mais ampla e festiva. "Sempre me pediram para fazer uma festa com nossa feijoada, e agora, com todos esses prêmios, achei que era o momento certo", explica o dono.

Apesar de assinar a história da receita, Bigode faz questão de destacar o talento de quem hoje comanda as panelas: a chef Maria Aparecida Ribeiro, ou simplesmente Cida, há 21 anos no bar e responsável por refinar o preparo que virou patrimônio afetivo da cidade.

A casa promete ir além da comida. O clima boêmio será reforçado com música ao vivo da banda Pagode do Rei e do cantor Nandu Carvalho, que também animaram a festa de 40 anos do bar, em 2024, atraindo mais de 10 mil pessoas para as ruas do Prado. Nas bebidas, a Cervejaria Laüt entra como parceira do evento, garantindo o chope artesanal e os drinks que acompanharão a refeição.

Os ingressos para a Feijoada do Bigode estão à venda no site GoFree e também no próprio bar, no valor de R$ 180 (primeiro lote). O evento vai das 13h às 19h e promete reunir amantes da boa mesa, amigos do bar e todos que sabem que uma boa feijoada é, antes de tudo, um momento de celebração.

"Vai ser uma tarde maravilhosa, do jeito que a gente gosta: com comida farta, cerveja gelada, música boa e rodeado de gente feliz", garante Bigode.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata