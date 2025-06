Conheça a marca de utensílios mineira que conquistou o Brasil

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Muito se fala sobre pratos e ingredientes mas, por vezes, esquecemos de nos atentar aos utensílios, como panelas e facas que usamos dentro da cozinha. Por incrível que pareça, esses itens podem elevar o nível de pratos caseiros e transformá-los em preparos dignos de restaurante. Seguindo exatamente esse pensamento, os amigos e sócios Arthur Pitchon e Flávio Calic criaram sua marca de objetos de cozinha: a Deli&Co.

Fundada em 2017, a marca ganhou destaque no prêmio Melhores da Gastronomia 2025, da revista Prazeres da Mesa, que coleciona mais de 20 anos de história. A Deli&Co. venceu a categoria “Artesão da Gastronomia (produtor de objetos de cozinha)” e foi o único nome que representou Minas Gerais entre os vencedores divulgados em evento em São Paulo, realizado na última terça-feira (17/06). Outros dois restaurantes belo-horizontinos estavam entre os finalistas, mas não saíram com o prêmio.

“É gratificante ver que a Deli&Co. foi escolhida, primeiramente pela votação dos formadores de opinião e, posteriormente, pelo voto público”, comenta Arthur, que destaca as suas fases da premiação.

A paixão se tornou empreendimento

Arthur e Flávio são amigos de infância. Formados em sistemas de informação e administração, respectivamente, eles sempre quiseram abrir um negócio em conjunto. Os dois também sempre gostaram de cozinhar, especialmente Arthur, que se considera um “chef frustrado”.

Foi então que, em 2017, eles se uniram e criaram a Deli&Co, empresa com nome que homenageia as “delis” tão tradicionais da cultura judaica, da qual os fundadores pertencem.

Inicialmente, desenvolveram um único modelo de panela feita em ferro fundido em dois diferentes tamanhos. Para que a ideia pudesse sair do papel, os sócios lançaram o produto em uma plataforma de crowdfunding, um modelo de financiamento coletivo onde pessoas que se interessam pelo projeto apresentado contribuem financeiramente e, caso a meta de arrecadação seja alcançada, os contribuintes recebem “recompensas”. Nesse caso, as “recompensas” eram justamente as panelas da Deli&Co.

Esse projeto fez tanto sucesso que, em 35 dias de lançamento, já tinha arrecadado mais de R$ 200 mil. No mesmo ano, os sócios decidiram criar um outro produto e, mais uma vez, utilizaram o sistema de crowdfunding. Dessa vez, contaram também com a parceria com a renomada e premiada chef Roberta Sudbrack. Juntos, eles lançaram uma Dutch Oven, espécie de caçarola de ferro fundido, ideal para fogo ou forno e para variados preparos, que vão desde assar um pão até grelhar uma carne.

Novamente o projeto agradou o público, que, em cerca de 40 dias, contribuiu com mais de R$ 400 mil. Foi nessa “interação” direta com as pessoas por meio da internet que Flávio e Arthur tiveram certeza que estavam trilhando um caminho de sucesso, e ocupando um nicho ainda defasado. “Resolvemos entrar de cabeça e nos dedicar 100% a esse negócio nesse momento”, destaca Arthur.

Ampliação e crescimento

Em 2019, a Deli&Co. passou a adentrar em um novo segmento: a cutelaria francesa. O lançamento foi em parceria com um fornecedor francês e também funcionou por meio do crowdfunding. “Durante muito tempo, nos enxergaram como uma marca de panelas de ferro, mas queríamos ser uma marca que inspirasse e ajudasse as pessoas a cozinhar melhor”, destaca Arthur.

O sócio conta também que a pandemia foi um momento marcante para eles. Com o distanciamento social, as pessoas passaram a cozinhar muito mais em casa e, como é de se imaginar, as vendas da Deli&Co. cresceram, e muito. Segundo Arthur, se comparado a 2019, as vendas triplicaram em 2020.

Outro passo importante da história da empresa se deu em 2022, quando um novo sócio, que tem uma fábrica em Cláudio (MG), entrou no negócio. Até hoje, itens de ferro fundido da marca são produzidos nessa fábrica. “Quando fizemos essa nova parceria, tivemos acesso à escala e começamos até mesmo a vender para os Estados Unidos”, conta Arthur, que destaca ainda que a venda para fora aumentou muito a visibilidade deles, mas que, por razões diversas, não estão mais trabalhando com a exportação.

Comunidade e presença digital

A Deli&Co. é uma marca 100% digital, os seus itens são vendidos exclusivamente pelo site. Por isso, a presença nas redes sociais, por exemplo, é um grande diferencial da empresa. No Instagram, por exemplo, vídeos explicativos ou mesmo de receitas são frequentemente postados por eles.

A associação com chefs reconhecidos e influenciadores consagrados da gastronomia também é uma estratégia adotada pela marca. “Fazemos questão que nossos produtos sejam validados por esses chefs parceiros”, destaca Arthur.

Nas redes sociais, a marca dialoga justamente com o seu maior propósito, de mostrar que é possível obter resultados incríveis na cozinha sem sair de casa. “Não queremos uma gama de produtos gigantesca, queremos manter a cozinha enxuta”, acrescenta o fundador.

Linhas

O hexapress é um acessório de inox inovador Deli

Os itens da marca são distribuídos em sete coleções: inox; ferro ultra light (também em ferro fundido, mas leve e com tecnologia que não permite que enferruje); antiaderente; de ferro fundido; a linha prepware (utensílios como potes herméticos, tabuleiros e bowls); a cutelaria francesa (facas e tábuas); e acessórios.

Na coleção de acessórios, um item chama a atenção. O “hexapress” é basicamente um peso feito em inox que foi inspirado por utensílios descobertos por Arthur e Flávio no mercado internacional.

No Brasil, a marca foi pioneira na produção desse produto. Apesar de ter usos distintos, a função primordial do hexapress é aumentar a superfície de contato do alimento com a fonte de calor, como o fundo de uma panela. Ele deve, portanto, ser colocado sobre o alimento e gera um produto final com o cozimento e crosta uniformes.