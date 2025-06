MG: Governo abre inscrições para concurso de melhores cachaças

Estão abertas até o dia 25 de julho as inscrições para a segunda edição do Concurso de Avaliação da Qualidade das Cachaças de Alambique e Aguardentes de Cana Mineiras, promovido pelo Governo de Minas Gerais. Realizado pela Emater-MG, o concurso é gratuito e busca premiar os melhores rótulos do estado, valorizando a produção artesanal e a cultura da cachaça mineira. A premiação ocorrerá em novembro de 2025.

A iniciativa é voltada a produtores e engarrafadores com estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura e localizados no estado. Cada participante poderá inscrever até duas bebidas, respeitando o limite geral de 270 inscrições. Caso o município não tenha unidade da Emater, o produtor pode buscar orientação pelo telefone (31) 3349-8120.

Reconhecimento e valorização da cultura da cachaça

O concurso contempla diversas categorias, que vão desde a cachaça tradicional até versões envelhecidas e premium. As bebidas serão avaliadas por critérios técnicos de qualidade sensorial, e as melhores colocadas receberão diplomas, troféus e selos especiais que poderão ser usados para identificar os produtos ganhadores. As medalhas serão classificadas como bronze, prata, ouro e diamante.



Além das premiações por categoria, o evento reconhecerá o destaque regional por polo da empresa organizadora, bem como a "Mulher Destaque da Cachaça Mineira" e a melhor bebida da agricultura familiar. Segundo Lucas Carneiro, um dos coordenadores da iniciativa, essas novas premiações reforçam o compromisso com a valorização da diversidade e do papel feminino na produção.



Setor estratégico para Minas Gerais

Minas Gerais concentra mais de 67% dos alambiques do Sudeste, segundo dados do Ministério da Agricultura. O setor emprega milhares de pessoas e é considerado estratégico para a economia e a identidade cultural do estado.

"O sucesso da primeira edição, em 2024, mostrou o potencial da iniciativa. Em 2025, queremos ampliar ainda mais a participação e valorizar o trabalho dos nossos produtores", afirmou Otávio Maia, diretor-presidente da Emater-MG.

Como participar

Para se inscrever, a pessoa deve preencher o formulário disponível nos escritórios da empresa e entregar a documentação e as amostras até o dia 8 de agosto. O envio é de responsabilidade do participante. O regulamento completo está disponível no site oficial. A premiação final ocorre em novembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A organização é da Emater-MG, com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa-MG), do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), da Epamig e de diversas entidades parceiras.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata