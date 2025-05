Mineiros gastaram R$ 3,6 bilhões em bebidas alcoólicas em 2024

Que o mineiro é conhecido pela cachaça, isso ninguém tem dúvida. O hábito de consumo de bebida alcoólica no estado faz parte da cultura mineira. E quando se analisa a economia, se percebe que esse hábito é importante para manter o setor de bebidas aquecido no estado.

Um levantamento do IPC Maps mostrou que em 2024, os mineiros consumiram R$ 3,6 bilhões em bebidas alcoólicas. Isso representa 10% do total gasto por todos os brasileiros no ano passado, que somou R$ 36,3 bilhões. Minas está apenas atrás de São Paulo no ranking. Os paulistas consumiram R$ 9,5 bi.

O consumo de bebidas alcoólicas no estado cresceu de 2023 para 2024. Em 2023, foram gastos R$ 3,4 bilhões. Ou seja, em 2024 houve um crescimento de 8,54%.

Consumo de bebidas por estado em 2024 reprodução

BH lidera entre as cidades

O IPC Maps também fez um levantamento sobre o consumo de bebidas alcoólicas nos municípios mineiros. Belo Horizonte, conhecida como a capital dos bares, ficou na liderança, com R$ 598 milhões gastos com bebidas em 2024.

Consumo de bebidas por cidades Reprodução

Na sequência vem Uberlândia com R$ 175 milhões, Contagem com R$ 158 milhões e Juiz de Fora com R$ 134 milhões gastos em bebidas em 2043. Todas as quatro cidades que lideram o ranking tiveram um crescimento no gasto em comparação com 2023.

O levantamento do IPC Maps também mostrou que as classes B e C são as que mais gastam com bebidas alcoólicas no país. A classe B gastou R$ 14,9 bilhões, enquanto a C consumiu R$ 13,5 bilhões.