BH: parrilla uruguaia serve os melhores cortes de carne do mercado

Uma parrilla uruguaia que trabalha com as melhores carnes do mercado. Isso resume a proposta da Parrilla Savassi 158, localizada no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Para acompanhar os cortes mais vendidos, entre eles picanha, bife de chorizo e bife ancho, o cardápio disponibiliza receitas de sucesso, como farofa de ovos, batata ao queijo roquefort e arroz à piamontese. A casa também conta com um bufê de saladas com mais de 50 itens.

O empresário Marcelo Solmucci conta que sua história com a gastronomia e entretenimento começou aos 14 anos. “Foi quando a casa do pai de um amigo ficou vazia. Fizemos uma festa lá para 120 pessoas e foi um sucesso. Para se ter uma ideia, o convite foi feito com um mimeógrafo e, daquela data em diante, nunca mais parei”, conta.

A ideia de trabalhar com carnes sempre esteve no radar de Solmucci. Ainda na década de 1990, ele abriu no Ponteio Lar Shopping uma steakhouse que fez muito sucesso, a Ao Gril. “Quando passou o período crítico da pandemia, montei uma tratoria no local, com a cozinha sob a responsabilidade do chef Clóvis Viana. Com o tempo, percebi que a casa era grande demais para uma proposta intimista e fui em busca de novas ideias." Nesse momento, ele decidiu apostar em uma parrilla. "Se tem algo que brasileiro ama, é uma boa carne.”



A casa foi inaugurada em 1º de junho de 2022. “Quando descobri que a Parrilla Shopping estava se encerrando no Pátio Savassi, aproveitei a oportunidade e contratei as principais peças da operação para inaugurar a Parrilla Savassi 158. Como todo novo negócio, há várias coisas que são os alicerces da operação e que devem sempre ser muito bem-feitas, como qualidade dos produtos, atendimento, marketing, ambiente e limpeza. O ponto, então, é fundamental”, acredita Solmucci.

O empresário ressalta que, à medida que a casa foi andando, ele foi incrementando a operação acompanhando as principais tendências do Brasil e do mundo. “Uma máxima de vida que tenho para mim e para minha empresa é que, a cada mês, temos que melhorar alguma coisa. Confesso que levo isso muito a sério. Nunca estou satisfeito, afinal, nosso cliente merece o melhor. Nossa casa é uma parrilla uruguaia e trabalhamos com as melhores carnes do mercado, como Carapreta, Bassi e os principais cortes da Minerva e JBS.”

Solmucci diz que nunca gostou só de fazer uma boa comida, pois acredita que a ida a um restaurante vai muito além de um bom prato. “Somos vendedores de sonhos. O sonho de fechar um grande negócio, de conhecer a mulher da sua vida, de celebrar uma data especial tão aguardada e de simplesmente ser feliz naquele dia. Por isso, acredito que um ambiente bonito e harmônico seja fundamental. Estamos situados em um casarão com mais de 100 anos, preservado e com uma decoração moderna que mistura luxo, sofisticação e conforto.”

'Se tem algo que brasileiro ama, é uma boa carne', diz o empresário Marcelo Solmucci Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

No embalo da música ao vivo

A Parrilla Savassi 158 funciona diariamente nos sistemas à la carte e a quilo. “Trabalhamos com o serviço à la carte, mas temos um bufê de saladas com mais de 50 itens, que hoje já responde por 10% do faturamento do almoço. Temos música ao vivo, com voz e violão, no almoço, com o melhor da MPB e bossa nova. Em anexo, funciona o Espaço 158, que é um local que conta com shows incríveis às sextas e sábados, sempre com bandas consagradas da cidade. Temos ainda um pequeno espaço kids.”

O empresário explica que o cardápio foi desenvolvido através de pesquisa e da experiência vivida com outras casas do mesmo segmento. “Como de costume, os cortes mais vendidos são os mais tradicionais como picanha (R$ 99 - 250g), bife de chorizo (R$ 74 - 250g) e o bife de ancho (R$ 119 - 350g). Um campeão de vendas é nosso Bacalhau Grelhado (R$ 131). Também temos um clássico mineiro, o Filé Surprise (R$ 220 para duas pessoas). Nossos acompanhamentos fazem a diferença como nossa deliciosa farofa de ovos, batata ao queijo roquefort e arroz a piamontese.”

Sobre a carta de bebidas, o empresário explica que nela existem cerca de 230 drinques, além de uísques, vinhos, refrigerantes e sucos, entre outros. “Os drinques que mais saem são sempre os da moda, que hoje são o Aperol Sprtz, Moscow Mule e o da casa 158 Speciale (frutas vermelhas frescas maceradas, gim, gota de mel e gelo, ao preço de R$ 39”.

Restaurante: o maior desafio da sua vida

O empresário revela que já teve diversas propostas para montar uma filial, mas alega que não pensa nisso no momento.

“Já trabalhei em diversos setores na minha vida. Fui presidente de empresa italiana, com mais de dois mil produtos, diretor de área bancária, construtora, mas nada é mais desafiador do que um restaurante”, garante Solmucci. "Hoje, a Parrilla Savassi 158 trabalha com mais de mil itens no estoque e recebe mais de duas mil pessoas por semana. Sendo assim, tudo precisa estar em perfeitas condições e elaboradas com a mesma receita para manter um alto padrão de qualidade. Infelizmente, hoje em dia, a mão de obra é o pior desafio do nosso setor. Outro problema é a falta de transporte público após a meia-noite.”

Solmucci garante que o público da Parrilla Savassi 158 é extremamente fiel. “Temos clientes que vêm à nossa casa três vezes por semana. Estamos em uma área com diversos hotéis ao redor e também recebemos turistas e empresários de outras cidades. Os dias de maior movimento são sextas, sábados e domingos, mas temos tido um movimento muito bom todos os dias."

O empresário conta que trabalha no comércio desde cedo. “Cursei engenharia elétrica na UFMG, mas acabei me formando em economia na PUC, mas a noite sempre foi uma paixão. Minha primeira empresa foi de portões eletrônicos, antenas parabólicas, mas a magia da noite esteve sempre presente em minha vida. Confesso que já tive mais de 50 casas em BH, Brasília e Estados Unidos. Mas a minha grande motivação sempre foi empreender, seja lá em qual setor fosse”, diz.

Solmucci garante que nunca foi movido por dinheiro, mas acredita que, se alguém lhe mostrar um projeto interessante e um grande desafio, estará sempre pronto para encarar.

Serviço

Parrilla Savassi 158 (@parrillasavassi158)

Rua Professor Moraes, 158, Funcionários

Aberto diariamente, a partir das 11h