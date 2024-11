Antes de preparar receitas com carnes, seja de boi, frango ou porco, muitas pessoas têm o hábito de lavá-las. O que muitos desconhecem que, além de ineficaz, essa ação não é considerada segura por diferentes razões.

A nutricionista da rede Divino Fogão, Jéssica Benazzi, explica que o contato com a água, em vez de reduzir o risco de contaminação, pode espalhar micro-organismos que provocam doenças.

A Salmonella, por exemplo, pode estar presente no frango e causar sintomas como diarreia. Já a Campylobacter, além da diarreia, pode ocasionar o desenvolvimento de doença autoimune.

A Escherichia coli pode estar presente em carnes cruas ou malpassadas, assim como a Vibrio cholerae em frutos do mar. Ambas podem causar sintomas como dor e inchaço abdominal, mal-estar, náuseas com ou sem vômitos, diarreia e, em alguns casos, febre.

Para explicar melhor por que não devemos lavar as carnes antes de cozinhar, Jéssica mostra quais são os riscos e dá dicas de práticas que auxiliam a cozinhar de forma segura.

Risco de contaminação cruzada

Ao lavar as carnes, bactérias como Salmonella e Escherichia coli podem ser transferidas para outros alimentos ou superfícies. A ação aumenta o risco de contaminação cruzada, pois, ao utilizar a água, respingos podem ser espalhados em diferentes superfícies, utensílios e alimentos.

Ineficácia na remoção de bactérias

A lavagem não elimina as bactérias da carne. Na verdade, a água não é capaz de remover completamente os micro-organismos. Já o calor durante o cozimento é a maneira mais eficaz de matar bactérias e outros patógenos. Neste caso, a principal forma de garantir a segurança alimentar é cozinhar a carne a temperaturas internas adequadas.

Cozinha limpa

Certifique-se de que superfícies, utensílios e mãos estejam limpos e desinfetados. Isso evita que você possa contaminar os alimentos que estão sendo manipulados no espaço utilizado. Para manter os locais e objetos higienizados, utilize detergente e panos limpos.

Temperatura interna recomendada

Use um termômetro de alimentos para garantir que a carne atinja a temperatura interna recomendada. Algumas doenças são transmitidas por conta de carnes cruas ou mal-cozidas. Com o uso do equipamento, é possível obter o ponto certo no meio da proteína.

Separação dos alimentos

Evite a contaminação cruzada mantendo carnes cruas separadas de outros alimentos e usando utensílios diferentes para proteína e outros ingredientes. Ou seja, não utilize a mesma faca ou tábua usada anteriormente para cortar legumes ou verduras.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino