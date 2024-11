Tarte Bourdaloue do Le Cordon Bleu: massa quebrada com creme de amêndoas e fatias de pêra, unindo tradição e sabor

O Instituto Le Cordon Bleu Brasil anuncia o lançamento da primeira Competição de Pâtisserie, concurso que celebra a arte da confeitaria e a criatividade de apaixonados por sobremesas e doces. Feita tanto para amadores quanto para profissionais, a competição oferece ao vencedor uma bolsa integral para o Diplôme de Pâtisserie do instituto. As inscrições estão abertas até domingo, 10 de novembro,

Os participantes devem ter mais de 18 anos e poderão se inscrever apenas uma vez. Eles são desafiados a criar bolos ou entremets (sobremesa de origem francesa) que demonstrem inovação e estética. As criações serão avaliadas com base em critérios de técnica, criatividade, apresentação e sabor, além da valorização de ingredientes nacionais.

O concurso começa em uma etapa on-line, na qual os candidatos deverão enviar fotos e vídeos de suas criações juntamente com as receitas para serem avaliadas. Os 10 melhores colocados avançam para a segunda fase, que será presencial no Le Cordon Bleu São Paulo, onde terão a oportunidade de preparar os pratos durante três horas e meia e apresentar suas obras ao vivo para um júri de especialistas, no dia 14 de dezembro.

Paris-Brest do Le Cordon Bleu: massa choux, creme de avelã com chocolate ao leite, crocante de avelã, creme delicado e compota de cereja e mirtilo Le Cordon Bleu/Divulgação

O júri será composto pelo Head Chef de Pâtisserie e Boulangerie do Le Cordon Bleu, Salvador Lettieri; Chef Pâtissière do Le Cordon Bleu, Katharine Fiorotto; Chef Pâtissier do Le Cordon Bleu, Lucas Rocha; e um chef convidado que ainda não foi anunciado.

Além de promover talentos emergentes, o concurso também estimula práticas sustentáveis na confeitaria, como a redução de desperdícios e o uso eficiente de insumos. O objetivo é incentivar aspirantes e confeiteiros a explorar novas ideias e demonstrar suas habilidades em ambientes de alta pressão em uma cozinha profissional.

Gateau Banoffee do Le Cordon Bleu: camadas de caramelo salgado e banana caramelizada em uma massa leve e crocante Le Cordon Bleu/Divulgação

"Nossa missão é abrir as portas desse universo para que os participantes não apenas mostrem suas criações, mas sintam de perto a experiência de fazer parte de uma instituição com uma herança e um padrão de qualidade reconhecidos globalmente", comenta Patrick Martin, diretor técnico e executivo da instituição no Brasil.





O Le Cordon Bleu já realizou concursos temáticos como a Competição de Plant-Based e a de Cozinha Brasileira, ambas iniciativas que celebram a diversidade culinária e incentivam a valorização de ingredientes e práticas sustentáveis. "Cada uma dessas competições é pensada para oferecer aos competidores um aprendizado prático e imersivo, sempre incentivando o crescimento técnico e criativo dos participantes", completa Patrick.

Serviço



Inscrições: até domingo, 10 de novembro

Avaliação do júri do Le Cordon Bleu: de 11 a 21 de novembro

Anúncio dos finalistas: 22 de novembro

Final presencial no Culinary Village, em São Paulo: 14 de dezembro

Confira o edital da competição

