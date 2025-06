BH recebe festival que celebra a cultura afro-mineira

Belo Horizonte vai sediar no próximo domingo (29/6) um festival que celebra as "afromineiridades". O "Mãos de Raça" propõe destacar as tradições afro-brasileiras presentes no estado e vai acontecer no bairro Céu Azul, em Venda Nova, das 9h às 17h30. Com uma programação diversa e cheia de significado, o evento inclui o cortejo de Congados e Folia de Reis, além de feira com empreendedores locais e gastronomia típica.

"Há mais de 40 anos fazemos uma festa para comemorar o padroeiro São Lázaro e, muitas vezes, as pessoas que participavam, percebiam que a cultura afro é sempre predominante. Ela tem uma expressão popular muito grande, por meio do Congado, do Moçambique, do Catupé, das cores e batuques. Então surgiu o interesse em fazer um festival maior que valorizasse esses costumes", relata o presidente da Ação Social Cristo Rei, Ivan Dutra de Moraes.

No cardápio do evento os destaques são provenientes das raízes africanas. Farão parte da festa pratos tradicionais como pastel de angu, acarajé, tapioca, feijão tropeiro, canjica, caldos, feijoada e angu à baiana. "Nós vivemos um reino do fast food e as comidas tradicionais do nosso povo e da nossa raça vão se perdendo ao longo do tempo. Precisamos resgatar isso", afirma Ivan.

Além dos pratos, o Mãos de Raça também vai promover workshops e palestras em escolas públicas e a distribuição de cartilhas educativas, reforçando o compromisso com a educação e o resgate da memória afro-brasileira.

Segundo ele, as atrações do Congado serão realizadas por grupos participantes das festas do Santuário de São Lázaro. "Eles tem grande interesse em resgatar essa cultura. O Congado tem um compromisso com a fé católica. É importante apoiá-los para que mantenham viva a memória das vestes, da dança, dos rituais, dos cânticos e da cultura", conclui ele.

Programação

9h às 12h

Cortejo e apresentações de Congados e Folias de Reis

12h30 às 13h15

Performance artística: Coração Tambor -Coletivo Adayeba

13h45 às 14h45

Apresentação musical: Meu Samba é Reza - Luter Nguzuale e Banda

15h às 15h45

Apresentação de Capoeira: Herança em Movimento - Arte Quilombo Capoeira

16h às 17h

Apresentação musical: Homenagem às Mulheres do Samba - Laura Souza Trio

17h30

Encerramento do evento

Serviço

Data: 29 de junho de 2025

Horário: das 9h às 17h30

Local: Rua dos Navegantes, entre a Rua Padre Paulo Rególio e Rua Radialista José Junquilho, no bairro Céu Azul

