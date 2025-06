BH: festival punk estreia parque do aeroporto Carlos Prates como palco

O festival de música e cultura alternativa Punk no Park será o primeiro evento realizado no parque do antigo Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Neste sábado (7/6), a partir das 13h, o Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira será palco da cena underground, com atrações musicais, pista de skate, oficinas de arte e espaço para crianças.

“Reforçando nossa identidade de explorar novos espaços da cidade para promover a música independente e a cultura DIY, escolhemos mais uma vez um ambiente ao ar livre”, afirmou a organização do festival no Instagram do Punk no Park. No post, os organizadores informaram que o espaço é público, recém-reformado e ainda pouco conhecido pelos belo-horizontinos.

“Temos orgulho em ser o primeiro evento musical realizado no local e em poder contribuir para sua valorização”, declarou a organização. O Punk no Park vai trazer arte e cultura para estrear o parque como local de eventos. As apresentações incluem música alternativa, com diferentes vertentes do punk rock, metal e hardcore. Entre as atrações estão DJ Cris Fox Cat, as bandas Chuva Negra, Sugar Kane, Eminence e outras.

Ainda há ingressos disponíveis para o festival, a partir de R$ 110, com possibilidade de meia-entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento.

Parque do aeroporto

O Aeroporto no Bairro Carlos Prates foi desativado em abril de 2023. O Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira, conhecido como Parque do Aeroporto, foi implantado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 2000, como parte de um convênio firmado entre o município e o Governo Federal para cessão temporária do espaço, segundo o Executivo municipal.

“A implantação do parque ocorreu em duas etapas: a primeira, entregue em setembro de 2000, incluiu campo de futebol, quadra de futebol de salão e de vôlei e pista de Cooper. A segunda fase foi executada em maio de 2001 e foram construídas quadras poliesportivas, anfiteatro, pista de skate profissional, mini playground e lanchonete”, informa a PBH.

Em 2016, a administração do espaço voltou para a Infraero. Com cerca de 100 mil metros quadrados, o parque passou a ser gerido pela prefeitura, por meio da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (Fpmzb), em 2024.

Desde então, o parque passou e ainda passa por reformas. Já foram realizadas melhorias no campo de futebol, na quadra poliesportiva e na quadra de peteca, além da instalação de aparelhos de calistenia. No ano passado, os vestiários e os banheiros de uso público foram reformados, e novos bebedouros foram instalados. Estavam previstas reformas na pista de skate profissional, no anfiteatro e na lanchonete.

O cenário atual do parque é diferente do registrado pelo Estado de Minas em abril de 2023. Naquele período, o espaço estava abandonado, com mato alto, lixo e entulhos acumulados.

Serviço

Endereço do festival: Av. Itaú, 217 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte

Dia e horário: 7 de junho de 2025, a partir de 13h, até 00h de 8 de junho de 2025

