Parada LGBTQIA+ de BH vai ter festival de música no Parque Municipal

A Parada LGBTQIA + de Belo Horizonte deste ano vai ter uma novidade: um festival de música no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro da cidade, no dia 19 de julho. O esquenta vai ser a partir das 13h no sábado que antecede a tradicional marcha, que vai ser no domingo 20 de julho. Para esquentar, o Festival Fuzuê vai contar com dois palcos e diversas atrações locais e nacionais.

Presidente do Centro de Luta Pela Livre Orientação e Identidade de Gênero de Minas Gerais (Cellos-MG), organizadora oficial da parada, Maicon Chaves contou ao Estado de Minas que a ideia de fazer o festival surgiu da demanda do público. Ele afirma que os participantes da parada LGBTQIA+ da capital mineira costumam pedir mais atrações, mas seria difícil encaixar todas no dia da marcha.

“Queremos garantir que nossa população tenha, cada vez mais, espaços de celebração, visibilidade e resistência. A Parada é um momento político e afetivo, de afirmação de direitos e reivindicações no campo dos direitos humanos, das políticas públicas e das nossas existências e lutas”, afirma ele, que também é secretário de relações internacionais da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT).

Para Maicon Chaves, o novo formato amplia a potência da parada em BH e fortalece o cenário da comunidade LGBTIA+ na capital mineira.

Festival Fuzuê

O festival, que tem entrada gratuita, vai ter dois palcos no Parque Municipal, uma estrutura principal voltada para gêneros musicais variados e um para música eletrônica. A expectativa é que artistas locais e nacionais façam parte do evento. O presidente do Cellos-MG também diz que o festival vai trazer artistas periféricos, com apresentações de funk, rap e hip hop.

Para as apresentações de artistas que atuam na cena local, será lançado em breve um formulário para inscrição nas redes sociais do Cellos-MG. Os artistas nacionais ainda não foram anunciados.

Outro compromisso do evento vai ser com o meio ambiente. Não serão fornecidos copos de plástico, que serão substituídos por copos reutilizáveis, oficiais da parada. As latas das bebidas também não serão entregues ao público, para garantir o descarte correto e que resíduos não sejam jogados nas áreas do parque. As bebidas serão despejadas diretamente nos copos dos participantes.

Apesar de ser de graça, na entrada para o Festival Fuzuê vai haver retirada de ingressos, para garantir o controle do público. Ainda não foi definido qual será o público máximo.

O festival vai contar com barracas de comes e bebes. Além disso, vai ser realizada uma feira para expositores da comunidade. O formulário para inscrições ainda será lançado.

Parada

No domingo 20 de julho, vai ser realizada a tradicional marcha, que terá neste ano seis trios elétricos, cada um com uma atração diferente. A concentração está prevista para às 14h30, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Avenida Brasil. A caminhada com os carros começa a partir das 15h30, em direção à Praça Sete, onde ocorrerá a dispersão.

O tema deste ano ainda não foi definitivamente escolhido, mas vai envolver o envelhecimento da população LGBTQIA+, levantando tópicos como direito às políticas de bem-viver, à cidade e ao prazer.

Durante uma reunião com representantes do Cellos-MG nessa quarta-feira (28/5), o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), confirmou presença na parada. Foi a primeira vez, desde que assumiu o mandato, que o chefe do Executivo municipal se reuniu oficialmente com um movimento LGBTQIA+.

