Prefeito de BH confirma participação na Parada LGBTQIAPN+ durante encontro

Durante uma reunião com representantes do Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos) nesta segunda-feira (27/5), o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), confirmou presença na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de 2025, que será realizada no dia 20 de julho.

Além do prefeito, participaram da reunião dois vereadores aliados da pauta LGBTQIA+: Pedro Patrus (PT) e Juhlia Santos (PSOL), sendo ela uma pessoa+. Também estiveram presentes o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, André Reis; a subsecretária de Direitos Humanos, Luana Magalhães; e o diretor de Políticas para a População LGBTQIA+, Caio Pedra.

Maicon Chaves, presidente do Cellos, agradeceu o espaço de diálogo e destacou a necessidade de ampliar o debate sobre os serviços públicos voltados à população LGBTQIA+ de Belo Horizonte. Para ele, é fundamental construir estratégias conjuntas para fortalecer a rede de apoio e garantir o acesso pleno aos direitos.

Nessa segunda-feira (26/5), Damião já havia recebido representantes da Aliança Nacional LGBTQIAPN+ para tratar de políticas públicas voltadas à população LGBTQIAPN+. Foi a primeira vez, desde que assumiu o mandato, que o chefe do Executivo municipal se reuniu oficialmente com um movimento LGBTQIAPN+.

Durante o encontro, foi entregue ao prefeito a Carta da Diversidade, documento que apresenta propostas nas áreas de geração de emprego e renda, enfrentamento à LGBTQIfobia e promoção da cidadania e dignidade para pessoas LGBTQIAPN+ da cidade.

A reunião, realizada na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, contou com a presença de Gregory Rodrigues, coordenador nacional de Comunicação da Aliança, Paulo Medeiros, coordenador municipal em Belo Horizonte, e os coordenadores adjuntos Silvania Cecília e Paulo Henrique.

"O prefeito foi muito claro ao afirmar que é papel do chefe do Executivo governar para todas as pessoas. É exatamente isso que buscamos com a entrega da Carta da Diversidade: garantir que a população LGBTI+ também esteja no centro das políticas públicas, com oportunidades, respeito e dignidade", destacou Gregory Rodrigues, da Aliança Nacional LGBTI+.

