Letramento LGBTQIA+ é desenvolvido com comunidades quilombolas no Norte de Minas

Dois projetos voltados para inclusão e combate ao preconceito foram realizados em comunidades quilombolas de Montes Claros e São Francisco, no Norte de Minas.

O “Periferias no Centro” e o “Aquilombar a LGBTVERsidade” promoveram letramento LGBTQIA+ e atividades voltadas à valorização das comunidades. As ações envolveram debates, capacitações e trabalhos para melhorar o atendimento em instituições como escolas, hospitais e centros de convivência.

O seminário final do “Periferias no Centro” acontece nesta sexta-feira (20/12), em Montes Claros, às 19h30, no CEPT. Já o encerramento do “Aquilombar a LGBTVERsidade” será no sábado (21/12), às 17h, em São Francisco.

Os projetos foram idealizados pela socióloga Letícia Imperatriz e pelo professor Wellington Coimbra e receberam recursos de emenda parlamentar da deputada federal Célia Xacriabá (Psol-MG).

“Os resultados foram significativos e mostram a importância de continuar iniciativas como essas”, afirma Letícia.

