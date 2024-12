O bloco de carnaval Truck do Desejo vai realizar uma festa, nesta sexta-feira (13/12), para revelar o tema do cortejo em BH. O Baile da Truck ocorre na Gis Mais, boate LGBTQIA+ da capital mineira, e os lucros do evento vão ajudar a financiar os custos da folia no ano que vem.





Esta será a primeira vez que o bloco de mulheres lésbicas e bissexuais, pessoas não-binárias, travestis e transmasculinos relevará o tema do cortejo em festa. Isabella Figueira, co-fundadora do bloco e regente, conta que a iniciativa é uma forma de aproximar o público da temática e dos ideais defendidos pela Truck.





“É muito importante manter essa conexão com as pessoas perto da gente”, diz a co-fundadora. Ela afirma também que o baile e o tema a ser revelado são uma forma de convite para as pessoas brincarem com o carnaval e a imaginação. “Nosso público ainda é alvo de muita violência. Queremos ter o direito de brincar, do lúdico”, diz Isabella.





O Baile da Truck contará com três DJ’s: Pensanuvem, Camis e Djahi. Além disso, a banda do bloco se apresentará com participação da cantora Amandona e também das alas de dança e bateria do bloco. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla e já estão no segundo lote, com preço a partir de R$ 35.





Sobre o tema do cortejo de 2025, a co-fundadora da Truck conta que será algo diferente de tudo que o bloco já fez, ligado ao meio ambiente e vai abrir espaço para a imaginação. Em 2024, o bloco desfilou sob o tema “a gente é multidão” e arrastou cerca de 80 mil pessoas na Avenida Brasil.





Em 2025, a expectativa é que o desfile da Truck do Desejo saia de um lugar inédito. O cortejo vai ocorrer na terça-feira de carnaval, no dia 4 de março.

Serviço

Baile da Truck

13/12 - 22h

Gis mais - Av. Barbacena, 33, Santo Agostinho





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata