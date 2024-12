O combate à violência e à exclusão de pessoas da comunidade LGBTQIAP+ será discutido em Montes Claros (Norte de Minas) nesta segunda-feira (9/12), no Dia Municipal de Consciencialização sobre as Políticas Públicas Municipais.

Será promovido Fórum "Violência, Exclusão e Preconceito em Face da População LGBTQIAP+”, voltado para servidores públicos, profissionais da saúde, estudantes, representantes das minorias e ao público em geral.

Iniciativa da prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, e Planejamento e Gestão, o evento acontecerá na Câmara Municipal de Montes Claros, a partir das 7h30.

“Lamentavelmente, ainda existe muito preconceito em relação à diversidade de gênero, o que leva, em muitas das vezes, à marginalização e à rejeição desses indivíduos. O fórum será importantíssimo para enfrentarmos esse desafio e construirmos uma sociedade mais inclusiva e respeitosa”, afirma a secretária municipal de Planejamento e Gestão de Montes Claros, Celeste Leite Fróes.

“Celebramos as conquistas alcançandas, mas também reconhecemos os desafios que ainda temos pela frente", avalia o presidente do Movimento LGBTQI+ dos Gerais, José Cândido de Souza Filho, o Candinho.

Um dos temas do fórum é “Letramento de Gênero e Orientação Sexual”. O assunto será abordado em palestra pelo professor Rafael Baioni do Nascimento, do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

“Quando a gente fala de letramento a gente está partindo da ideia de Paulo Freire de que a alfabetização não é apenas ensinar a ler e escrever palavras, mas também a interpretar o mundo. E as duas coisas estão intimamente interligadas. Quando ensinamos as palavras para as pessoas também ensinamos um modo de ver as coisas”, afirma Rafael Baioni.

“Por exemplo: não podemos entender o modo de vida de uma pessoa do campo se não conhecemos suas palavras, as interpretações que habitam aquele modo de vida. Assim, um letramento sobre gênero e orientação sexual, é ajudar as pessoas a entenderem mais sobre a vida de mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, quais seus sofrimentos, que dificuldades enfrentam”, explica o professor.

Ainda durante na programação do Fórum "Violência, Exclusão e Preconceito em Face da População LGBTQIAP+” em Montes Claros serão discutidos os temas “Violência Trans no Brasil”, por Letícia Imperatriz, coordenadora do Projeto Transidentidade no Norte de Minas Gerais; “Evasão Escolar/Permanência do Público LGBTQIAP+ no Ambiente Escolar”, por Lucas Pereira, rresidente da Associação Arco-íris do Amor – MG.,

Haverá também discussões “Jurisprudência e Direito LGBTQIAP+”, com abordagem pelo advogado Clodovaldo Santos Júnior, presidente da Comissão da OAB Diversidade, da 11ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Montes Claros; e sobre “Acolhimento Familiar”, por William Martins, assistente Social do Movimento LGBTQI+ dos Gerais.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia