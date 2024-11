A terceira edição ocorreu durante o feriado de Corpus Christi, no dia 30 de maio, com a participação de seis equipes

Belo Horizonte será palco, entre os dias 15 e 17 de novembro, da 4ª edição da Copa Bharbixas de Vôlei, campeonato de voleibol masculino amador voltado ao público LGBTQ+. O evento reunirá seisequipes, sendo quatro mineiras e uma do Rio de Janeiro. Os jogos começam na próxima sexta-feira, na Escola Municipal Belo Horizonte, localizada no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste da capital.

Entre os participantes estão os anfitriões Bharbixas Esporte Clube, Beagá Vôlei, Moulin Rouge Volley (MRV), Titãs, Catalão Vôlei e a equipe carioca Lendários Esporte Clube.

Desde sua formação, motivada pela participação no GayPrix de Vôlei de 2022, quando Belo Horizonte sediou o campeonato nacional que percorre diferentes estados, unindo atletas amadores em projetos inclusivos voltados à comunidade LGBTQ+, a iniciativa busca integrar as equipes em um ambiente que valorize a presença da comunidade LGBTQIAPN+ no esporte.

“Logo depois do evento, ficou aquele clima e energia do GayPrix de Vôlei. Então, eu propus ao time a ideia de organizar um campeonato com o mesmo foco e trazer esse ânimo para BH. Eles toparam, e, no mesmo ano, realizamos a primeira edição da Copa Bharbixas de Vôlei”, relembra Sérgio Filho, idealizador da iniciativa e integrante do time Bharbixas Esporte Clube.

Segundo o idealizador, além de promover a prática do esporte de forma saudável e amistosa, o evento reúne equipes predominantemente ou integralmente LGBTQ+, ou que acolhem atletas LGBTQ+. “Sabemos o quanto isso é importante para pessoas que não tiveram oportunidades ou que se sentem deslocadas em ambientes onde essa pauta não é discutida. Essas ações fazem diferença no dia a dia”, afirma. “Além de ser um campeonato de voleibol, é também um espaço para debater a inclusão da comunidade LGBTQ+ no esporte nacional”, complementa.





Causa social





Esta é a segunda edição do campeonato realizada neste ano. A anterior ocorreu durante o feriado de Corpus Christi, em 30 de maio, com a participação de seis equipes. Foi a partir desta terceira edição que o time decidiu associar a iniciativa a uma causa solidária. “A cada edição, buscamos um evento maior e mais organizado, principalmente no aspecto social, onde a ação solidária tem sido nosso objetivo principal.”





Na quarta edição, o evento incentiva a doação de brinquedos para a comunidade próxima à Escola Municipal Belo Horizonte, na Pedreira Prado Lopes. Segundo Sérgio Filho, cerca de 500 crianças, de 6 a 12 anos, serão beneficiadas com a ação, que está arrecadando brinquedos novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.



