“Que isso abra espaço para outras pessoas terem coragem como eu tenho”. Esse é o desejo da mineira Vanessa Salgado Ribeiro Melo, de 36 anos, que será oficialmente coroada primeira Miss Plus Size com Síndrome de Down do Brasil. A eleição faz parte da 14ª edição do Concurso Miss Plus Size Nacional, disputado por 14 candidatas, com o objetivo de dar visibilidade a todas as mulheres que empoderam e lutam por um mundo melhor e igualitário.





Natural de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vanessa foi diagnosticada com disfunção da tireóide e, por isso, começou a ser medicada para seu controle. Sempre alegre e comunicativa, ela sempre gostou de viajar, desfilar e dançar. No entanto, em dado momento, ela começou a se sentir triste ao perceber que a obesidade incomodava as pessoas ao redor. O quadro se agravou quando Vanessa perdeu o pai.





“A perda foi muito difícil, o pai era uma referência. Ela estava triste e deprimida. A virada de chave veio com os desfiles, isso a fez sorrir de novo. A moda a resgatou do fundo do poço”, conta o coordenador da modelo, Jamir Lemos. Vanessa faz parte de um projeto de inclusão promovido pelo Instituto Mano Down, e um dos eventos desenvolvidos foi um desfile no Barro Preto Fashion Day, onde ela descobriu o universo das passarelas.

“Lá pude ver a desenvoltura e o potencial dela, e a convidei para ir à agência onde trabalho. Vanessa fez curso de modelo e manequim, começou a desfilar e despontar cada vez mais. Fiquei encantado pela felicidade que ela tem quando pisa na passarela”, descreve o coordenador. Da mesma forma, a mãe da Miss, Valéria Ribeiro, viu um novo projeto de vida para a filha. “Ela vem quebrando barreiras e abrindo horizontes para essa nova clientela Plus Size, com Síndrome de Down e outras deficiências. Eles também vestem e consomem, porque não estão inseridas no mundo da moda também?”, reflete ela.





Foi aí que Jamir Lemos apresentou a modelo ao idealizador do concurso nacional, Eduardo Araújo. “Venho na contramão de uma sociedade que insiste em falar que só as mulheres magras podem. O trabalho que Vanessa vai apresentar, vai provar que quando se tem oportunidade se pode brilhar. É com essas chances que se dá a volta por cima”, afirma Araújo.





Coroação





Às vésperas da festa de premiação, Vanessa compartilha a expectativa. “Estou me sentindo muito feliz que estou sendo modelo Plus Size e que serei aclamada pelo público”, diz. Além da modelo, outras 14 candidatas também participam do concurso. Dentre elas, cinco são mineiras, sendo quatro de Belo Horizonte. São elas: Gláucia Rocha, Grasiane Santos, Lorrane Pessoa, Ismênia Santusa e Lu Góes.





O coordenador acredita que o evento vai abrir portas para várias meninas que sonham em desfilar. “O mundo Plus é esse: mostrar os sonhos das mulheres que foram excluídas por não ter o perfil e aprovação do mercado.





A competição será no Teatro Rival Petrobras, no Rio de Janeiro, às 20h, e é dividida entre as categorias Master, Plus, Curvy e G +, e as modelos vão desfilar de maiô, vestido de gala e roupa típica de seus respectivos estados para uma banca formada por nove jurados.





Entre os especialistas estão a atriz Mary Sheila, a modelo Veluma, o professor de modelos Walber Ribeiro, a drag queen Isabelita dos Patins, a produtora Fernanda Borriello, o empresário e produtor David Santiago, o jornalista Rodrigo Teixeira, a atriz e cantora Fernanda Biancamano e a Miss Plus Size Master Nacional 2022 Zana Coutinho.





Veja as participantes e categorias abaixo:





Miss GMais

· Lu Góes: Minas Gerais

· Serlita Patrícia: Mato Grosso

Miss Plus Size Nacional

· Clarissa Lamotte: Rio Grande do Sul

· Gilsane Muniz: Rio de Janeiro

· Gláucia Rocha: Triângulo Mineiro

· Grasiane Santos: Minas Gerais

· Jéssika Reis: Pernambuco

· Palloma Santos: São Paulo

· Suely Vulpini: Mato Grosso

Miss Plus Size Master

· Ismênia Santusa: Minas Gerais

· Lila Baptista: Rio de Janeiro

· Simone Gabriel: Duque de Caxias

Miss Curvy Nacional

· Glauce Rosa: Rio de Janeiro

· Lorrane Pessoa: Minas Gerais