Atores se prepararam em oficinas no Instituto Mano Down

No palco, cerca de 150 atores amadores, todos com síndrome de Down, desenvolvem performance cênico-musical dividida em 14 atos que abordam o preconceito racial e de gênero, a luta anticapacitista e a necessidade de inclusão social. Trata-se do espetáculo “Protagonismo em cena”, em cartaz neste domingo (26/11), no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

“Protagonismo em cena” apresenta performances como se fossem quadros ou esquetes. A proposta é oferecer ao público uma experiência “sinestésica”, estimulando os cinco sentidos.

“Em determinado momento, todo mundo (da plateia) estará de olhos fechados, sentindo um aroma e escutando uma música”, conta a diretora Gisele Gomes. “Atores vão oferecer balas e doces para estimular o paladar do público”, revela.

Formado por atores atendidos pelo Instituto Mano Down, o elenco interpreta cenas costuradas pela música. A trilha sonora será executada ao vivo por Tátio, Lívia Itaborahy e Giovani Sassá.

“Cada uma delas representa um ato”, explica Daniel Viana, que também assina a direção artística da apresentação. As performances são fruto de oficinas realizadas no Mano Down.

Um dos atos é dedicado às práticas circenses, com números de malabarismo e equilíbrio. “Vai ser aquela alegria”, destaca Daniel Viana.

“PROTAGONISMO EM CENA”

Com atores do Instituto Mano Down. Domingo (26/11), às 17h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos a R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia), na bilheteria, site Eventim e na sede do Instituto Mano Down (Rua Urucuia, 110, Floresta). Informações: (31) 3371-3739.

Domingo (26/11) à noite, Leci Brandão vai cantar em Nova Lima Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

SHOWS E CONCERTOS EM BH

>>>Arte Negra



Renegado, Mauricio Tizumba e Leci Brandão participam do Festival de Arte Negra de Nova Lima, no Espaço Piero Garzon Henrique, na Praça Antônio Lois Rodrigues. Nesta sexta (24/11), a partir das 19h, apresentam-se DJ Shock, Ruadois e Renegado. Sábado (25/11), a partir das 18h, tem Afoxé Filhos de Dan, Bloco Saravá e Maurício Tizumba. Domingo, às 20h30, será a vez de Leci Brandão cantar.

Entrada franca.

>>>“Eufonias” na FEA



Neste sábado (25/11), às 20h, os violinistas da Filarmônica Elizabeth Fayette e Hyu-Kyung Jung, os violistas Mikhail Bugaev e Valentina Shmyreva e os violoncelistas Philip Hansen e William Neres participam da série “Eufonias”, na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), no site feabyinti.com.

>>>Sinfônica no Museu



A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais faz concerto neste sábado (25/11), às 20h, no Museu Inimá de Paula (Rua da Bahia, 1201, Centro), interpretando peças

de Cláudio de Freitas, Haydn e Mozart, entre outros. Entrada franca.

>>>Gabriela Pepino



A cantora Gabriela Pepino lança o álbum “My notebook” neste sábado (25/11), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia), à venda na bilheteria e no site Eventim. Informações: (31) 3516-1360.