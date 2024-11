O transtorno do espectro autista (TEA) ainda apresenta barreiras significativas, especialmente entre a população negra no Brasil, onde a falta de acesso ao diagnóstico precoce e às intervenções adequadas é uma realidade constante. Dados da Genial Care, rede de cuidado de saúde atípica, destacam que, entre os casos diagnosticados tardiamente, uma proporção expressiva envolve adultos que, por anos, carregaram rótulos estigmatizantes como "distraído" ou "desobediente".

A pesquisa "Cuidando de quem cuida" revelou dificuldades específicas, como a preocupação com o futuro das pessoas com autismo (79%) e questões financeiras associadas ao tratamento (73%). Além disso, o estudo trouxe dados alarmantes sobre a saúde mental de pessoas autistas e de seus familiares, indicando que 7,26% dos autistas já tentaram suicídio, evidenciando uma necessidade urgente de suporte psicológico especializado para esse público.

Esse cenário evidencia uma vulnerabilidade similar à que é enfrentada pela população negra em termos de saúde mental. Assim como os autistas e suas famílias sofrem com o peso das barreiras sociais e a falta de suporte adequado, a população negra no Brasil carrega as consequências emocionais de uma estrutura racista, o que contribui para quadros elevados de ansiedade, depressão e baixa autoestima, segundo dados do 1º Seminário Nacional de Vigilância em Saúde da População Negra.

Esses dois grupos compartilham uma necessidade por intervenções especializadas, adaptadas para lidar com as pressões específicas de cada contexto. Enquanto as famílias de autistas enfrentam dificuldades com a aceitação social e a incerteza financeira, a população negra lida com a "ansiedade institucional" de ser constantemente julgada e cobrada em contextos sociais e profissionais, o que reforça o estresse psicológico e demanda um suporte estruturado para promover bem-estar e resiliência.





Desafios

Décadas atrás, pouco se sabia sobre o TEA, o que levou a muitos diagnósticos errados ou até à ausência deles. No entanto, essa falta de diagnóstico ainda persiste na população negra. De acordo com um levantamento do Adapte, as crianças autistas negras têm 2,6 vezes mais probabilidade de receber diagnósticos errados de transtorno de ajustamento ou transtorno de conduta, antes do diagnóstico de TEA. Além disso, os atrasos nos processos de avaliação de crianças negras podem alongar entre 1,5 e três anos o processo de diagnóstico de TEA.

"As crianças com autismo eram vistas como difíceis, distraídas ou desobedientes, em vez de ser reconhecidas como indivíduos com necessidades neurológicas específicas", explica Thalita Possmoser, vice- presidente da Clínica da Genial Care. "Sem o diagnóstico, essas crianças não recebiam intervenções terapêuticas necessárias para seu desenvolvimento, o que poderia levar a uma série de dificuldades na vida adulta.

De acordo com o "Answer The Public", o termo "autismo adulto" é buscado mais de 6 mil vezes por mês, o que evidencia uma demanda urgente por informações e suporte direcionado para essa população. Para muitas dessas pessoas, o diagnóstico correto só chega na vida adulta, quando os sinais são finalmente compreendidos como sintomas do autismo e não como comportamentos problemáticos.

Essa realidade é bem conhecida pelo ilustrador, ativista e homem negro Fábio Sousa, conhecido como Tio Faso, que só descobriu seu diagnóstico de autismo na vida adulta. "Na infância, não tive acesso ao diagnóstico porque os sinais que eu demonstrava eram considerados 'preguiça' pelos profissionais da época", relata.

A descoberta tardia trouxe para ele uma compreensão maior de si mesmo e o ajudou a respeitar seus limites. "Quando você descobre o autismo, começa a se entender, saber seus limites, escolher suas batalhas. Antes era tudo tentativa e erro e um monte de erro", explica Fábio.

Essa questão não é isolada e afeta muitos adultos negros, que cresceram sem o suporte necessário e enfrentaram julgamentos que afetaram seu desenvolvimento. Pesquisas apontam que as crianças negras têm menos probabilidade de receber o diagnóstico de TEA na idade adequada, o que limita o acesso a terapias e apoio educacional.

“Sem diagnóstico, muitos adultos enfrentam obstáculos em áreas essenciais, como emprego e relacionamentos e podem se sentir desamparados e isolados”, afirma Thalita. Ela explica que os terapeutas ocupacionais, juntamente com fonoaudiólogos e outros profissionais, podem fazer a diferença na vida das pessoas com autismo, especialmente quando o suporte é oferecido desde cedo.

Diagnóstico

Segundo o Ministério da Saúde, quando ocorre de zero a seis anos, a intervenção comportamental e o suporte educacional utilizam a neuroplasticidade – a capacidade do cérebro de formar novas conexões – para promover o desenvolvimento de habilidades essenciais. “A neuroplasticidade permite que o cérebro infantil responda positivamente aos estímulos direcionados, ajudando a desenvolver habilidades sociais e de vida diária que impactam a independência e a inclusão social”, reforça Thalita.

Para Fábio, o diagnóstico tardio trouxe uma nova perspectiva de vida. "Entender quem você é de verdade é empoderador, e me orgulho que meu filho saiba quem ele é desde o início. Ele não passará pelas incertezas que enfrentei", comenta.

Hoje, ele é pai de uma criança de cinco anos diagnosticada com TEA e acredita que, com o diagnóstico adequado, seu filho poderá crescer em um ambiente de aceitação e desenvolvimento, sem enfrentar os preconceitos que ele enfrentou.

“Embora o diagnóstico precoce de autismo esteja aumentando, as desigualdades socioeconômicas e raciais ainda são grandes barreiras, dificultando o acesso a cuidados especializados. Crianças autistas tornam-se adultos autistas, e o diagnóstico precoce e adequado contribui para uma sociedade mais inclusiva e compreensiva, onde todos são valorizados por suas singularidades.”





