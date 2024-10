Para finalizar a trajetória do Aquilombar Cultura e Diversidade, o mês de outubro contará com uma programação especial

O espaço Aquilombar Cultura e Diversidade, situado no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste, encerrará suas atividades após um ano de funcionamento. Criado para promover a cultura negra, periférica e LGBTQIAPN+, o local terá uma programação especial de despedida ao longo do mês de outubro.





O encerramento das atividades no espaço físico foi anunciado pelas idealizadoras do empreendimento, Fatini Forbeck e Nathalia Trajano, por meio do Instagram do Aquilombar. As produtoras expressaram gratidão a todos que frequentaram o local e aos fornecedores que contribuíram para a história do espaço, embora a razão para o fechamento não tenha sido divulgada.

“Além de fomentar a cultura local da nossa cidade, também realizamos várias articulações com diversos estados”, destacou Fatini. Com entusiasmo, as empreendedoras relataram que 570 artistas passaram pelo Aquilombar, que promoveu mais de 120 eventos. Durante esse ano de funcionamento, aproximadamente 30 mil pessoas visitaram o espaço.

Nathalia também aproveitou para agradecer ao Lagoinha, que descreveu como “um bairro tão incrível de Belo Horizonte que nos recebeu de braços abertos. Aqui fomos muito felizes e fizemos família nesse lugar.”

As produtoras afirmaram que os projetos do Aquilombar seguirão “voando” por aí.

Nos comentários do anúncio do encerramento, muitas pessoas expressaram gratidão e carinho pelo espaço. "Tenho muito orgulho do que vocês construíram e do que são. O Aquilombar deixa de ser um lugar e se torna sentimento, vivência, experiência. Para todo sempre vou me lembrar do quanto fui feliz com vocês aí (...)", disse uma das seguidoras.





Programação despedida





Para encerrar a trajetória do Aquilombar Cultura e Diversidade, o mês de outubro contará com uma programação especial. “Começamos da melhor forma e agora também vamos finalizar da melhor forma”, afirmou Fatini.





12/10 Rude

18/10 Samba da Januário

19/10 Transa!

20/10 Truck do Desejo

25 e 26/10 Festival Coisa Nossa

27/10 Festival da Despedida





Aquilombar





O espaço físico do Aquilombar foi inaugurado em novembro de 2023, em um galpão de 750 metros quadrados, localizado no número 865 da Rua Itapecerica, com capacidade para receber 450 pessoas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





À época da inauguração, a assistente social e produtora cultural Fatini Forbeck definiu aquilombamento como a ação de se juntar, se organizar e pertencer. “Sabemos que o público vai construir memórias afetivas nesse espaço. Estamos fazendo isso com muito carinho, com a certeza de que a casa será onde as pessoas vão se sentir acolhidas e pertencentes”, afirmou.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges