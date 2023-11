Aquilombar: novo espaço cultural de BH exalta diversidade

677

A Aquilombar é mais um projeto que se integra ao processo de revitalização da Lagoinha Mannu Meg/EM/D.A Press De stand up a forró, a casa Aquilombar inaugura no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte, espaço para eventos culturais que representam a população periférica e prezam pelo respeito à diversidade. O galpão de 750 metros quadrados no número 865 da Rua Itapecerica tem capacidade para receber 450 pessoas, com palco, cozinha, bar e banheiros. A programação especial de estreia começa em 2 de novembro e vai até 25/11. De stand up a forró, a casa Aquilombar inaugura no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte, espaço para eventos culturais que representam a população periférica e prezam pelo respeito à diversidade. O galpão de 750 metros quadrados no número 865 da Rua Itapecerica tem capacidade para receber 450 pessoas, com palco, cozinha, bar e banheiros. A programação especial de estreia começa em 2 de novembro e vai até 25/11.



De acordo com a assistente social e produtora cultural Fatini Forbeck, uma das donas do espaço, a casa é um aquilombamento para toda a família. Ela define o termo como a ação de se juntar, se organizar e pertencer.



Inédito em BH Além de destacar a diversidade, a iniciativa pretende ressaltar a cultura belo-horizontina, fazendo conexão entre artistas locais com artistas de outros estados. Alguns nunca estrearam na capital, como o cantor baiano O poeta, dono do hit “Bunda no paredão”, que já alcançou a marca de 27 milhões de visualizações no YouTube. Ele é o convidado do bloco Swing Safado para tocar na quinta-feira de estreia da Aquilombar.

Fatini Forbeck, uma das donas da casa Aquilombar Denys Lacerda/EM/D.A Press

Nos primeiros dias de festa, a agenda terá ritmos como funk, pagodão, trap, black music, samba, pagode entre outros que se destacam nas periferias. Também estão programados shows e performances que destacam a comunidade trans/não-binarie, além de apresentações de stand-up. Nos primeiros dias de festa, a agenda terá ritmos como funk, pagodão, trap, black music, samba, pagode entre outros que se destacam nas periferias. Também estão programados shows e performances que destacam a comunidade trans/não-binarie, além de apresentações de stand-up.



A Aquilombar é mais um projeto que se integra ao A Aquilombar é mais um projeto que se integra ao processo de revitalização da Lagoinha que tem reunido iniciativas culturais, artísticas e gastronômicas na região.



Veja a programação da semana de estreia:

2/11 (quinta-feira), 14h

Atrações: Swing Safado convida O Poeta, Simplicidade, Fran Januário DJ Kingdom

Ingressos: a partir de R$ 20





3/11 (sexta), 21h

Atrações: Doralyce, Mac Júlia, DJs Libre Ana e Gana

Ingressos: A partir de R$ 30





5/11 (domingo), 16h

Atrações: Samba D’Ouro, Samba de Kilombu, Samba da Meia-Noite

Ingressos: entrada gratuita, mediante retirada de ingressos





10/11 (sexta), às 22h

Atrações: Coral convida Bixarte, Casa Cosmos Ball Show e DJ Lázara dos Anjos

Ingressos: a partir de R$ 15





11/11 (sábado), 18h

Atrações: Edu Ribeiro, Everton Coroné, DJ Yuga

Ingressos: a partir de R$ 20





12/11(domingo), 14h

Atrações: Encontro de Batuqueiros, Simplicidade do Samba convida Manu Dias e DJ Fidelis

Ingressos: A partir de R$ 15





14/11 (terça), 16h

Atrações: Raquel Moreira, Darlene Valentim e DJ Jô Marçal

Ingressos: a partir de R$ 15





24/11 (sexta), 19h

Atrações: Jacy Lima e DJ Bebela Dias

Ingressos: a partir de R$ 25





25/11 (sábado), 21h

Atrações: MC Mika, Mirands (SP), Amerikana, Grabs e Namoradinha Do Brazil.

Ingressos: a partir de R$ 20





SERVIÇO | AQUILOMBAR

Endereço: Rua Itapecerica, 865, Lagoinha

Funcionamento: terças, sextas, sábados e domingos (ou conforme agenda)

Instagram: @aquilombar_bh

Ingressos: SYMPLA