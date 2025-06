Expomanas BH celebra protagonismo feminino no universo da cannabis

A capital mineira recebe neste sábado (7/6) a edição belo-horizontina da Expomanas, evento canábico idealizado e organizado por mulheres que atuam em diversas frentes relacionadas à cannabis no Brasil. A programação ocorre das 16h20 às 23h, na Cozinha Barnabé, no Bairro Bonfim (Rua Ibiá, 354), na Região Noroeste de BH, e conta com atrações musicais, rodas de conversa, militância e vivências sensoriais. Os ingressos custam R$ 10 (online) e R$ 15 (na porta).

Juliana Souza, conhecida como "Juju do Expomanas" e CEO do coletivo, destaca a importância da iniciativa: "A Expomanas é um espaço criado por e para mulheridades que trabalham com a cannabis no Brasil. É um evento que fortalece o protagonismo feminino em um cenário ainda muito masculinizado e estigmatizado".

" target="_blank">

A programação tem início às 16h20, com a abertura oficial e uma breve cerimônia de boas-vindas. A DJ Mari Castanha assume as pick-ups na sequência, trazendo brasilidades para abrir os caminhos sonoros do evento.

Ao longo do evento, o público poderá participar de três rodas de conversa. A primeira, às 17h, abordará o papel da cannabis medicinal na saúde mental, com a participação da Dra. Janniny Figueiredo.

Às 18h, o debate gira em torno da saúde ginecológica e o uso da planta, em uma conversa intitulada "Útera Canábica", com Nanda Amado.

A terceira roda, às 19h10, traz à tona os limites e as interseções ao uso recreativo e medicinal da cannabis, com mediação de Sâmara Bastos.

Além das trocas de conhecimento, o evento promove o ativismo canábico com a presença da Marcha da Maconha BH, que fará uma convocatória por legalização e justiça social às 19h. O encerramento será marcado por mais música e celebração, com DJ convidada agitando a pista até as 23h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Juliana ressalta que a Expomanas busca ser um espaço de resistência e visibilidade para mulheres, mas ainda assim reforça que seu objetivo é coletivo: "Apesar de feito por mulheridades, é para todos".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata