Evento terá chopp artesanal com 50% de desconto neste sábado

Os moradores de São Paulo poderão aproveitar chopp artesanal com 50% de desconto neste sábado, dia 7 de junho. No evento Chopp Sem Imposto, que acontece na Cervejaria Nacional, a partir do meio-dia, todos os chopps artesanais da casa serão vendidos pela metade do preço.

A iniciativa ocorre anualmente e é organizada pelo ILISP (Instituto Liberal de São Paulo) para conscientizar a população sobre o impacto dos impostos embutidos no consumo de produtos comuns como alimentos e bebidas.

O ILISP também é responsável por projetos de impacto social em escala nacional como o Liberdade para Trabalhar, que atua na redução de barreiras burocráticas ao empreendedorismo, e o CEP para Todos, que leva CEPs digitais a moradores de favelas, facilitando o acesso a serviços essenciais.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), cada brasileiro trabalhou, em média, 149 dias neste ano somente para pagar impostos. Segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), os brasileiros já pagaram mais de R$ 1,7 trilhão em impostos em 2025, um aumento de quase 10% em relação à carga tributária do ano passado.

Os interessados em participar também podem concorrer a R$ 200 em consumação durante o evento, mediante inscrição gratuita no site www.semimposto.org. O sorteio será realizado no próprio sábado, entre os inscritos confirmados. A entrada é gratuita.

Serviço:

Chopp Sem Imposto

Local: Cervejaria Nacional – Av. Pedroso de Morais, 604 – Pinheiros, São Paulo/SP

Data: Sábado, 07 de junho

Horário: Das 12h às 23h59

Benefício: Chopps artesanais com 50% de desconto

Valor da entrada: Entrada gratuita

Sorteio: R$ 200 em consumação para inscritos pelo site: www.semimposto.org

Website: https://semimposto.org/