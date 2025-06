Arte pela Via: concurso selecionará artistas de rua para integrar projeto

O Projeto Arte pela Via promove um concurso que vai selecionar quatro artistas de rua para integrar a maior exposição de arte em movimento. As inscrições começam nesta sexta-feira (6/6) e vão até 15 de junho. Outros detalhes poderão ser conferidos no Instagram do projeto.

Durante os próximos cinco meses, as ruas de BH e Região Metropolitana serão transformadas em galerias a céu aberto. Vinte ônibus, plotados por obras de cinco outros artistas, vão circular diariamente pelas ruas, promovendo uma imersão única.

“A proposta do concurso é dar visibilidade a artistas que muitas vezes estão fora das galerias e grandes eventos. Queremos reconhecer talentos da arte urbana e oferecer a eles um espaço de circulação e contato direto com a população”, afirma Alfredo Henrique Rodrigues, idealizador do projeto Arte pela Via.

A primeira arte já plotada é de um quadro da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Ela foi escolhida por votação interna entre mais cinco obras da exposição da Copasa.

A cada mês, uma nova arte será exposta nos coletivos.

“O concurso busca obras de arte contemporâneas voltadas para o grafite. Queremos uma arte próxima da realidade das pessoas, que fale com elas no caminho para o trabalho no dia a dia”, explica Alfredo.

O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Copasa e realização da Result, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço

Inscrições: de 6 a 15 de maio (link para as inscrições ainda será divulgado no Instagram)

Mais informações: redes sociais do projeto Arte pela Via

