Ônibus artísticos circulam por pontos turísticos de BH e Região

Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana vão receber uma mostra de arte urbana em ônibus. A iniciativa do projeto Arte pela Via será lançada nesta quinta-feira (5/6).

A inauguração conta com uma viagem de ônibus customizado partindo da Estação Morro Alto, em Vespasiano, às 9h, passando por pontos turísticos e históricos da capital.

A exposição vai promover uma imersão urbana única, transformando veículos do transporte público em galerias móveis, valorizando o talento dos artistas mineiros, apresentando obras inspiradas no grafite e na arte urbana e percorrendo vias de BH, Betim, Contagem, Vespasiano e outras cidades da Região Metropolitana.

Além de incentivar a integração cultural entre as cidades, um dos ônibus será plotado com o quadro do mapa hidrográfico do Rio Doce.

“Acreditamos que a arte não precisa estar restrita a museus ou galerias fechadas. Nosso objetivo é integrá-la ao dia a dia das pessoas, surpreendendo, provocando reflexões e tornando os trajetos mais inspiradores”, afirma José Megale, produtor-executivo do projeto.

Para Cleyson Jacomini, diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade da Copasa, apoiar ações como essa é uma forma de reafirmar o compromisso da companhia com a cultura e a preservação ambiental. “Investir em cultura é reconhecer e fortalecer a identidade das comunidades. A arte nos conecta e nos inspira a cuidar do nosso entorno”, destaca.

O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Copasa e realização da Result, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata