Ônibus de viagem é destruído em incêndio em rodovia no interior de MG

Um ônibus de viagem foi totalmente destruído em um incêndio no início da tarde deste sábado (31/5) na MG-255, em Frutal (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo transportava 22 passageiros, quando pegou pego na altura do KM 3 da rodovia. Todos passageiros conseguiram descer e retirar as bagagens antes do fogo se alastrar. O veículo trafegava no sentido Itapagipe/Frutal.

Ainda de acordo com a corporação, o incêndio começou nas rodas traseiras do ônibus.

Os militares gastaram aproximadamente 10 mil litros de água para combater as chamas. A Prefeitura de Frutal prestou apoio e enviou um caminhão-pipa.

A causa do incêndio ainda é desconhecida e será investigada. Ninguém ficou ferido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia