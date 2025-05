Empresas mineiras expõem ônibus de viagem em frente ao Congresso Nacional

Duas empresas mineiras de ônibus, a Gontijo e a Comporte, expuseram seus veículos no gramado em frente ao Congresso Nacional, nesta terça-feira (27/5), para conhecimento de deputados, senadores e demais servidores presentes nos espaços do Legislativo. O momento marca o lançamento da campanha "Na direção certa", parte das ações do "Maio Amarelo", que trata de segurança no trânsito.

Dentre as companhias que expuseram os ônibus também compareceram a Guanabara (sede em Fortaleza) e a Águia Branca (sede em Vitória). Todas são membros da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati). O objetivo, segundo a entidade, é conscientizar a classe política dos riscos da aprovação de medidas que proporcionem propostas de desregulamentação do setor estratégico e de alcance nacional.

“Acreditamos que o Brasil está na direção certa a partir do fortalecimento do transporte rodoviário de passageiros com uma regulamentação clara e segura, para que as empresas que operam o verdadeiro serviço regular de transporte no país sejam comprometidas com a frequência e a segurança”, disse a executiva do setor e conselheira da Abrati, Leticia Pineschi.

Também participaram do evento o deputado do PP-RJ e presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, Júlio Lopes, e Luiz Fernando Faria, integrante da Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal.

O setor emprega cerca de 50 mil profissionais e opera uma frota de mais de 12 mil ônibus exclusivamente para o segmento de transporte interestadual.

Além disso, conta com o investimento de R$ 3 bilhões para as quase 100 empresas associadas da Abrati. O valor é destinado à modernização de frota, a novas garagens, a sistemas informatizados e a treinamentos, além de outras frentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a associação, os veículos foram escolhidos não apenas pelo conforto e pela modernidade, como também para atestar a preocupação com segurança e qualidade operacional junto aos passageiros e motoristas.