Cachorro é atropelado por ônibus em Ouro Preto e vídeo gera revolta

O atropelamento de um cachorro em situação de rua por um ônibus gerou revolta em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O caso aconteceu na Rua da Abolição, no Bairro Nossa Senhora da Piedade, e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o ônibus do Consórcio Rota Real atinge o animal, que estava deitado na via. O cão morreu no local.

O caso foi registrado no domingo (1º). De acordo com o Boletim de Ocorrência, o motorista relatou que, ao se aproximar do local, avistou um cachorro na via e reduziu a velocidade. Segundo ele, chegou a se levantar para verificar se o animal havia saído do caminho, mas como o cão permaneceu deitado na pista, acabou sendo atropelado.

Segundo o Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais (IDDA), ONG que presta assistência a cães em situação de rua no município, o animal era idoso, tinha dificuldades de locomoção e recebia cuidados constantes dos voluntários. A organização afirma que o acidente poderia ter sido evitado.

A ONG classificou o atropelamento como um ato de negligência e criticou duramente o cenário de abandono animal. Em publicação nas redes sociais, afirmou: “Parem de culpar os animais por estarem na rua. Eles são vítimas do abandono e da omissão do poder público. Faltam políticas eficazes de castração, fiscalização e responsabilização.”

O vídeo causou indignação entre internautas, com milhares de comentários e compartilhamentos. “Claramente foi proposital. Que dor ver isso”, escreveu uma usuária. “Meu Deus, que TERROR, nossa!”, publicou outra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem procurou a Prefeitura de Ouro Preto e a empresa Consórcio Rota Real, responsável pela linha de ônibus, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.