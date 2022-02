Cão de rua cuidado por moradores morre atropelado no Sul de Minas

Cão é atropelado no centro de Alpinópolis (foto: Carmo Web TV)

Um cachorro de rua que é era cuidado por moradores de Alpinópolis, no Sul de Minas, foi atropelado no último sábado (26/2). O caso foi flagrado por câmeras de segurança e gerou comoção na cidade. Robson era o queridinho da turma e tinha até perfil nas redes sociais.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que alguns cachorros estão no meio da rua na Praça Osvaldo Américo Reis, no centro de Alpinópolis quando um carro passa e atropela um dos cães. A vítima, segundo os moradores, é o Robson, que era o queridinho da turma.

Robson era o queridinho dos moradores de Alpinópolis (foto: Arquivo Pessoal)

“Olha gente, o Robson. Eu cuidei com tanto amor e carinho. Todo mundo gostava dele, tadinha. Jogado aqui na praça. Muita sacanagem”, lamenta Mara Barbosa, balconista, que ajudava a cuidar do cachorro em vídeo divulgado nas redes sociais.

O cachorro foi abandonado e ele era cuidado por moradores da cidade. “Ele tinha uns cinco anos, e foi abandonado aqui na praça. Eu que ficava de olho nele. Eu cuido de muitos cães na praça”, diz Mara.

Robson ganhou uma página nas redes sociais (foto: Arquivo Pessoal)

Ele foi batizado de Robson e era o queridinho da turma. Inclusive, tinha um perfil nas redes sociais com mais de mil seguidores. “Ele andava mais com o pessoal. Era um cachorro que se dava bem com crianças e todos. Ia até em festas na cidade. Aí decidimos montar o perfil para postar as fotinhas. Essa página é recente”, ressalta.

As imagens e o caso foram divulgados nas redes sociais. A ONG Patas e Focinhos fez um Boletim de Ocorrência. De acordo com a PM, o motorista foi identificado, mas até o momento, não foi preso. “A PM foi acionada no dia posterior e já não havia mais estado de flagrante delito. Dessa forma foi registrado Boletim de Ocorrência e todas as informações foram encaminhadas à Polícia Civil, que decidirá sobre instauração de investigação policial para apurar os fatos”, informa PM.

A ONG também fez uma postagem pedindo ajuda da população com informações. Na publicação tem o número de contato para denúncia: 035 9 9990-9039. “Atropelar um animal e não prestar socorro é configurado como crime de maus-tratos. Lei Sansão 14.064/20. Justiça será feita. Descanse em paz, Robson”, afirma ONG.