BH: Semana do Meio Ambiente terá atividades gratuitas para a população

Sob as sombras das árvores do Parque Municipal, no Centro de Belo Horizonte, a Prefeitura da capital celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente na manhã desta quinta-feira (5/6). O evento foi marcado por apresentações musicais e lançamentos de projetos de promoção da pauta para a cidade.

A ocasião também marcou o início da Semana do Meio Ambiente BH 2025, que oferece oficinas, rodas de conversa, exposições e apresentações gratuitamente para a população entre os dias 5 e 8 de junho.

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) anunciou o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU-BH), o ProAR-BH, e assinou o despacho governamental que determina a criação do projeto Escola Verde. Além disso, o certificado de energia renovável - Cemig SIM REC, que garante a rastreabilidade da origem da energia, foi entregue para o prefeito.

“O que se faz aqui reflete nas outras cidades. Então que a gente monte um cinturão verde, começando por Belo Horizonte, para que a gente possa tratar a questão da emergência climática e sair do papal ações efetivas, coordenadas e lideradas pela população de Belo Horizonte”, disse o secretário Municipal de Meio Ambiente, João Paulo Barreto.

Ao fim do evento, Damião fez uma breve caminhada até um dos canteiros do parque ao som da percussão do grupo Anjos do Santão e plantou uma muda de pau-mulato.

“A gente percebe que catástrofes climáticas em qualquer canto do planeta afetam o planeta como um todo, e Belo Horizonte não está fora disso. A Terra é nossa casa, cabe a nós cuidar, e nós, que estamos a frente da Prefeitura temos que cuidar do nosso local”, declarou o prefeito.

Cidade Jardim

Belo Horizonte é, historicamente, chamada de “Cidade Jardim”, devido ao grande número de árvores, parques e praças. Segundo a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, realizada pelo IBGE em 2022 como parte do Censo, Belo Horizonte aparece em 7º lugar no ranking de capitais mais arborizadas, com 73,3% dos moradores vivendo em quadras com pelo menos uma árvore.

Buscando retomar o antigo título, o PMAU-BH prevê ampliar e preservar a arborização da capital mineira por meio do manejo planejado pelos próximos 20 anos, com revisão do plano de ações a cada cinco anos. O primeiro ciclo de gestão, que acontece entre 2025 e 2029, conta com 62 objetivos.

MG: bebê decide não esperar e nasce dentro de ambulância na BR-040

A PBH se comprometeu a desenvolver um sistema integrado de informações para embasar decisões e intervenções em áreas com menor cobertura vegetal. Também faz parte do plano a revisão, atualização e implementação de legislação para regulamentação da produção e plantio de mudas, assim como a proteção da cobertura vegetal da cidade. Damião reafirmou o compromisso de atingir a meta de plantar 50 mil árvores em BH este ano e aumentar o número para 2026.

Sobre a promessa feita pelo ex-prefeito Fuad Noman, de inaugurar quatro novos parques em Belo Horizonte, Damião afirmou que o projeto está em andamento, mas depende da desapropriação das áreas previstas. “Temos que reabrir os nossos parques, dar qualidade de vida e segurança para aqueles que vão frequentar os parques que temos. O que pudermos fazer para aumentar o número de parques, nós vamos fazer”, disse.

Protegendo o futuro

O Projeto Escola Verde, desenvolvido por meio de uma parceria entre as secretarias de Educação e Meio Ambiente, trabalha os impactos das emergências climáticas nas escolas da rede municipal. Também promove a criação de “mini-florestas” com árvores frutíferas nativas.

“Queremos mostrar para as crianças a importância de cuidar da árvore desde pequenininha. Cuidar de si mesmo, cuidar do outro não tem como sem cuidar da natureza”, disse Álvaro Damião. “A educação ambiental não tem idade para ser iniciada e não tem tempo para terminar. Aprendemos todos os dias e temas que ensinar todos os dias”, completa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A iniciativa ProAR vai criar uma rede de monitoramento da qualidade do ar na capital mineira em cinco estações: Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), no Centro, Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Bairro Milionários, Arena MRV, no Bairro Califórnia, Escola Municipal Tancredo Phideas Guim, na Vila Satélite e Hospital Nossa Senhora Aparecida, no Bairro São Paulo.