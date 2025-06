MG: bebê decide não esperar e nasce dentro de ambulância na BR-040

Um bebê nasceu dentro de uma ambulância da EPR Via Mineira, concessionária que administra a BR-040, em Ressaquinha, na Região Central de Minas Gerais. Davi decidiu vir ao mundo na manhã desta quarta-feira (4/6) e não esperou que a mãe e o pai conseguissem chegar até uma unidade de saúde. O parto foi conduzido por profissionais da empresa durante o deslocamento ao hospital.

Isabela Moreira Pinto de Souza e Edmilson Renagio da Silva moram em Capela Nova, a 43 quilômetros de Ressaquinha. Eles seguiam pela rodovia em direção ao hospital. Ao passar pelo quilômetro 682, o casal percebeu que as contrações estavam fortes e decidiram acionar a concessionária.

Durante o deslocamento na ambulância, os socorristas constataram que não haveria tempo para chegar a unidade de saúde. Davi nasceu às 7h25, em segurança, com 39 semanas e 4 dias, e pesando 3,390 quilos.

A médica Monique Gutierrez, que participou do atendimento, compartilhou a emoção vivida pela equipe ao perceber que o parto aconteceria ali mesmo, dentro da ambulância. Ela conta que, em um primeiro momento, a equipe estava ansiosa por não saber detalhes da gestação. Já com a família, a médica avaliou a mãe e já na viatura percebeu que Davi já dava sinais de sua chegada.

“Fui conversando com a mãe, uma mulher cheia de coragem e garra, e preparando os materiais com a enfermeira. Em menos de cinco minutos, veio a contração que trouxe o Davi ao mundo - cheio de vida, um sorriso no rosto do pai e o alívio estampado no da mãe. Prestamos os primeiros cuidados e seguimos ao hospital com tranquilidade. Naquele momento, todos renasciam junto com o Davi”, conta Monique.

Além de Davi, o casal já tem uma filha de 4 anos, Antonella. “Devia ter mais pessoas como vocês no mundo. Nunca fomos tão bem atendidos. Pessoas educadas, calmas, conversando com a gente o tempo todo. Vou ser grato pro resto da minha vida”, afirmou o pai, emocionado.