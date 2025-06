BH: trecho do Anel é liberado 10 horas depois de tombamento de carreta

O trecho do Anel Rodoviário bloqueado depois do tombamento de carreta com botijões de gás foi liberado depois de 10 horas, na madrugada desta quarta-feira (4/6). O acidente aconteceu por causa da chuva forte que atingiu Belo Horizonte na tarde de terça (3). Esta foi a primeira grande operação da BHTrans depois da municipalização do trecho.

Conforme o boletim de ocorrência, o tombamento aconteceu às 16h51, na altura do quilômetro 535 da via, no bairro Novo das Indústrias, Região do Barreiro, trecho próximo da antiga fábrica da Itambé e do viaduto sobre a Avenida Amazonas. O veículo transportava aproximadamente 900 botijões carregados com GLP, de 13 kg cada.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram até o local do acidente e avaliaram a carga perigosa, sem encontrar vazamento de gás. Todos os cilindros ficaram contidos na carreta.

Duas faixas da pista principal, no sentido Vitória (ES), foram interditadas por causa do acidente. Conforme a BHTrans, o trecho ficou bloqueado até cerca de 3h, quando o veículo foi removido. A retirada da carga ficou a cargo da empresa responsável.

À PM, o motorista, de 53 anos, contou que desviou de um movimento brusco de outro veículo mas a roda dianteira direita da carreta caiu na valeta lateral. Com isso, não conseguiu retornar à pista e tombou. A carga está registrada no valor de R$ 71 mil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A operação aconteceu no primeiro dia da municipalização do trecho da rodovia. A mudança permite que a administração da capital possa fazer desde intervenções simples até grandes obras de engenharia, o que antes dependiam da ação do governo federal.

Com informações de Bruno Nogueira