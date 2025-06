Vias de BH registram tombamento de carreta e engavetamento durante chuva

Pelo menos dois graves acidentes ocorreram nas rodovias que cortam Belo Horizonte durante a tarde desta terça-feira (3/6), enquanto ocorria uma forte pancada de chuva. No Anel Rodoviário, uma carreta transportando botijões de gás tombou na altura do Bairro Novo das Indústrias, no Barreiro. Já na BR-040, no entorno do Bairro Califórnia, na Região Noroeste da capital, cinco veículos se envolveram em um engavetamento. Felizmente, em ambas as ocorrências, não houve vítimas.

O engavetamento ocorreu em um trecho da BR-040 conhecido como reta do Califórnia. As colisões em série interditaram uma das faixas da via, no sentido Brasília (DF), o que causou um enorme congestionamento: a retenção atingiu uma distância de 5 quilômetros.

Já o tombamento da carreta foi registrado no KM 535 do Anel Rodoviário, nas proximidades da antiga fábrica da Itambé e do viaduto sobre a Avenida Amazonas. O veículo transportava aproximadamente 900 botijões carregados com GLP, de 13 kg cada.

Duas faixas da pista principal, no sentido Vitória (ES), foram interditadas após o acidente. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) deslocou duas viaturas ao local e fez uma avaliação da carga perigosa, que não apontou vazamento de gás. Todos os cilindros permaneceram contidos na carreta.

