Anel Rodoviário: Dnit inicia obra na pista pouco antes de municipalização

Horas antes da municipalização do Anel Rodoviário, na noite desta segunda-feira (2/6), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou uma obra no local: será a última intervenção feita na via sob responsabilidade federal, já que, na manhã desta terça (3/6), ocorrerá a cerimônia de entrega da gestão à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Os trabalhos consistirão na substituição de aproximadamente 40% da pavimentação das pistas, na pintura de novas faixas e na troca das placas de sinalização.

Para marcar o início da intervenção, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, inspecionaram o primeiro trecho em obras, localizado entre os cruzamentos com as Avenidas Presidente Juscelino Kubitscheck e Vereador Cícero Idelfonso, no sentido Vitória (ES), na noite desta segunda-feira. Eles estavam acompanhados do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil).

"Em setembro, a obra estará pronta, e nós voltaremos aqui para entregar essa recuperação do Anel", declarou Renan Filho. "São inacreditáveis 100 mil veículos passando, por dia, em cada trecho do Anel Viário de Belo Horizonte. "Por isso é tão importante, por isso a presença do prefeito, por isso fizemos questão de vistorias essas obras", concluiu o ministro.

"O Dnit está fazendo essas obras para poder entregar à Prefeitura de Belo Horizonte um Anel ainda melhor e remodelado", sintetizou Damião, que aproveitou para elogiar a gestão do governo Lula (PT). "Nossa relação com o governo federal é fantástica, excelente; nós, belo-horizontinos, temos que agradecer tudo que o governo federal vem fazendo pela gente", declarou o prefeito.

No início das obras geridas pelo Dnit, os trabalhadores começaram a retirar a pavimentação do Anel Rodoviário: de acordo com Renan Filho, de 300 e 400 toneladas de massa asfáltica serão retiradas por dia da via. A intervenção também incluirá a aplicação de uma nova camada de asfalto, além da já citada substituição das sinalizações horizontal e vertical.

Investimentos no Anel Rodoviário de BH

As intervenções, orçadas em R$ 50 milhões, integram o Programa BR Legal, do governo federal, e fazem parte do acordo de municipalização firmado com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para a transferência dos 26 quilômetros da rodovia para o município.

Posteriormente, após a conclusão do processo de municipalização, outras duas obras, orçadas em R$ 60 milhões, serão administradas pela PBH, porém igualmente custeadas pelo governo, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3). Elas consistem na construção de dois viadutos, um sobre a Via Expressa, no Bairro Califórnia, na Região Noroeste, e outro sobre a BR-040, no Bairro Olhos D'Água, na Oeste de BH. Assim, o Anel Rodoviário receberá R$ 110 milhões em investimentos.

Durante a vistoria às obras realizadas pelo Dnit, Damião aproveitou para afirmar que os viadutos sobre a Via Expressa e a BR-040 serão apenas as primeiras de outras obras que o poder municipal realizará no Anel Rodoviário. "Esses dois (viadutos) já têm recursos garantidos por meio do governo federal, mas serão de sete a oito viadutos, grandes intervenções, que serão feitos por aqui. Já tem o projeto da prefeitura para que a gente possa colocar pelo menos mais dois (viadutos) em andamento logo em breve", prometeu o prefeito.