Propag: emendas de deputada retiram 121 imóveis de ‘listão do Zema'

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) incluiu 18 emendas ao Projeto de Lei (PL) 3.733/2025 para retirar mais de uma centena de imóveis da lista que o governador Romeu Zema (Novo) pretende incluir nas negociações do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados. Ao todo, a parlamentar quer que 121 itens deixem a relação que o governo estadual pode federalizar ou privatizar em troca de abater parte do débito e reduzir os juros cobrados sobre as parcelas.

Na semana passada, o governo estadual enviou uma lista com 334 imóveis após parlamentares da oposição solicitarem mais informações acerca do PL 3.733/2025. A relação com os bens estaduais motivou indignação entre os parlamentares contrários ao governo. Entre os endereços listados estão dezenas de ativos da Universidade do Estado (Uemg), a Cidade Administrativa, o Palácio das Artes, o Hospital Risoleta Neves e o Colégio Estadual Central.

Os deputados questionaram a presença de imóveis em uso para serviços públicos do estado, de municípios, da Justiça e de forças de segurança. Entre os itens que podem ser negociados estão secretarias municipais e sedes de prefeituras; delegacias de polícia; fóruns; além da própria sede do Executivo Estadual.

As emendas que Cerqueira apresentará na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira (3/6) que retirar da lista de negociação 52 imóveis da Uemg, 21 da Unimontes, 11 da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e 9 do Instituto de Previdência dos Servidores (IPSEMG).

A deputada justifica que estes imóveis abrigam funções essenciais para o estado. Cerqueira ainda aponta que há na lista itens cuja alienação é impedida legalmente, como o Parque das Águas de Caxambu e do Thermas Antônio Carlos.

Além dos imóveis já citados, a lista de remissões das emendas protocoladas por Beatriz Cerqueira inclui nove endereços da Fundação Educacional Caio Martins (Fucam); cinco escolas estaduais; três imóveis do Ceasa de Contagem; um da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Araguari; um do Ceasa de Teófilo Otoni; um do Ceasa de Uberaba; um do Ceasa de Uberlândia; um da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapemig); um da Fundação Helena Antipoff; o Hospital Risoleta Neves; e um prédio do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM).

O Propag determina que os estados podem parcelar a dívida com a União em até 30 anos e reduzir os juros cobrados sobre os pagamentos, hoje fixados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 4% ao ano.

Dois pontos percentuais podem ser suprimidos, o que reduz os juros apenas à inflação, se 20% do estoque da dívida (cerca de R$ 34 bilhões no caso mineiro) forem amortizados com o repasse de ativos estatais. Além de empresas como Codemig, Cemig e Copasa, nesta relação de bens que podem ser usados na negociação está a lista com mais de 300 imóveis que Zema enviou à Assembleia.

O governo Zema atua para que a Assembleia autorize o uso do maior número de ativos na negociação sob a justificativa de ter uma margem de segurança para o caso do governo federal não aceitar os bens oferecidos. É preciso enviar uma relação com os itens que podem ser envolvidos no Propag ao Ministério da Fazenda até 31 de outubro.

No âmbito do Propag, é possível reduzir ainda reduzir os juros em um ponto percentual com a contribuição ao Fundo de Equalização Federativa (FEF); em mais um ponto. com o uso da economia obtida com a remissão em infraestrutura, segurança pública, saúde ou educação profissionalizante.