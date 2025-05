Bella Gonçalves rebate lista de imóveis de Zema: 'Estado não está a venda’

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) acredita que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) deve trabalhar pela federalização da Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codemig) e evitar a transferência desnecessária de imóveis para a União, no âmbito do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag).

Em entrevista ao Estado de Minas, publicada neste sábado (31/5), a parlamentar disse que as propostas enviadas pelo governador Romeu Zema (Novo) “parecem boicote” ao programa de refinanciamento da dívida.

“Essa proposta de federalização dos imóveis é muito complicada. Não são imóveis vazios, abandonados. Ele colocou o Risoleta Neves, imóveis da UEMG, da Unimontes. Colocaram imóveis que estão servindo ao povo de Minas Gerais, é muito absurdo esse projeto. Ainda falam que, se o Governo Federal não aceitar, eles podem ser vendidos com 45% de desconto. Nós esperamos fazer frente a esse projeto, o que a União não aceitar deve ser devolvido”, disse.

O governo Zema trabalha para oferecer cerca de R$ 34 bilhões em ativos para a União, objetivando abater 20% do total de uma dívida orçada em cerca de R$ 170 bilhões. Caso o plano seja bem sucedido, o Propag vai zerar os juros de correção do débito, atualmente calculados pela inflação mais uma taxa de 4% no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Porém, se o valor não for atingido, ainda é possível reduzir o percentual extra em até 2%.

“Vamos trabalhar para uma avaliação adequada da Codemig, que é o ativo mais valioso daqueles que estão sendo colocados para federalização. Mas em todos os cenários, se não abater nada da dívida, o Propag é mais vantajoso que o RRF. Vamos tentar os 20%, mas essa margem não pode prejudicar o patrimônio de Minas Gerais. O estado não está à venda, não podemos acabar com espaços importantes como o Palácio das Artes e o Risoleta Neves”, afirmou.

Bella Gonçalves ainda elogiou o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite (MDB), e o senador Rodrigo Pacheco (PSD) pela articulação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na criação do Propag. Em tom de brincadeira, ela afirma que o petista foi “uma mãe para Minas Gerais”. “A União está topando fazer um negócio que, para ela, inicialmente, não seria muito bom.”

“Pegar um tanto de imóvel que vai significar mais custo de manutenção do que qualquer outra coisa, do que vale? O prédio da Universidade Federal de Minas Gerais, no Centro de Belo Horizonte, está desocupado até hoje. O governo federal vai pegar mais um imóvel para ficar desocupado? Não faz muito sentido essa lista dos imóveis”, completou.