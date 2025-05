Governador Romeu Zema se reúne com vice-presidente de El Salvador

Durante viagem oficial a El Salvador, o governador Romeu Zema (Novo) se encontrou, nesta quarta-feira (28/5), com o vice-presidente do país, Félix Ulloa. Também participaram da reunião o secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Rogério Greco, o secretário de Comunicação Social (Secom), Bernardo Santos, e o superintendente de relações nacionais e internacionais da Secretaria de Casa Civil (SCC), Igor Tameirão.

Durante o encontro, Ulloa conversou com os representantes do governo do estado sobre as políticas de segurança pública adotadas pelo país nos últimos anos. De acordo com os números divulgados pelo governo de El Salvador, o número de homicídios registrados no país caiu de maneira acentuada: hoje, está estimado em 21,2 para cada grupo de 100 mil habitantes, percentual quase 20 vezes inferior ao do Brasil.

Em El Salvador, gangues passaram a ser consideradas organizações terroristas, o que faz com que os criminosos sejam submetidos a uma legislação específica. Membros de gangues têm, por exemplo, penas somadas a cada crime, ao contrário de autores de outros tipos de crimes. O governo do país também afirma ter tomado medidas contra a corrupção, que, atualmente, não tem mais prescrição legal.

Para Zema, tais medidas tomadas pelo governo de El Salvador são exemplos a seguir. "Essas duas reuniões foram fundamentais porque eles (as autoridades) mostraram para nós como fazer para caracterizar organizações criminosas como terroristas, que é o que o Brasil precisa. O brasileiro está cansado de tanta violência", avalia.

Ulloa também falou sobre um plano de combate ao crime adotado em El Salvador, que inclui a ocupação de territórios anteriormente sob domínio das facções, a implementação de serviço público nas áreas antes sitiadas, reestruturação e compra de equipamentos da polícia e a criação de centros de integração da sociedade (Cubo), que são espaços públicos com equipamentos como área de lazer e biblioteca.

A comitiva do Estado de Minas Gerais ainda teve um encontro com o presidente da Assembleia Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro. O líder do legislativo local falou a respeito das atuais leis em vigor no país, bem como sobre a participação dos deputados no projeto do atual governo.

Possibilidade de parceria

Os membros da comitiva do governo de Minas Gerais também participaram de uma reunião na sede da Agência de Promoção de Investimentos e Exportações de El Salvador, onde discutiram propostas de parcerias nas áreas de turismo e construção civil. Os mineiros apresentaram aos gestores locais as experiências do estado, que é um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Por sua vez, o governo do estado, por meio da Superintendência de Relações Nacionais e Internacionais da Secretaria de Casa Civil (SCC), se dispôs a apresentar possibilidades de investimentos no país da América Central ao empresariado mineiro. A área da construção civil desperta especial interesse, já que El Salvador sofre com um déficit de moradias: a estimativa oficial é que há demanda para a construção de 30 mil moradias por ano.

O governo estadual também vislumbra oportunidades na área de turismo, uma vez que El Salvador tem praias atraentes para a prática de surf. Para o superintendente de relações nacionais e internacionais da Secretaria de Casa Civil, Igor Tameirão, o país oferece bom potencial para os empresários mineiros.

"Muitos salvadorenhos migraram pela insegurança pública. Agora, com as políticas implementadas e a diminuição da violência estão voltando. O governo estima que 3 milhões de salvadorenhos fora do país e para recebê-los de volta precisa de investimento no setor de construção civil. Pretendemos apresentar este cenário para os empresários do setor em Minas", destaca.