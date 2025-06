Ruas de bairros de BH mudam de sentido; confira quais

Cinco ruas de bairros de Belo Horizonte mudam de sentido a partir desta quinta-feira (5). Conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM), as alterações do trânsito serão realizadas até o dia 24 deste mês.

De acordo com o documento, foram realizados estudos técnicos para reorganizar a circulação de trânsito e gerar maior segurança e fluidez na utilização das ruas. A decisão é da BHTrans, responsável pelas vias.

O sentido da Rua Deputado Fábio Vasconcelos, no trecho entre a Rua Henrique Badaró Portugal e a Via de Pedestre Jornalista Hélio Fraga, no bairro Buritis, Região Centro-Sul de BH, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido a partir desta quinta.

A partir de terça (10), o sentido direcional Rua Eufrates, no trecho entre a Rua Carlos Eustáquio e a Rua Real Madrid, no bairro São Salvador, na Região Noroeste, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido.

Na mesma região, a Rua Teotônio Maciel, no trecho entre a Rua Guaíra e a Rua Agostinho Bretas, no bairro Caiçaras, também terá o sentido direcional alterado. Atualmente mão dupla, a via passa a operar em mão única direcional neste sentido a partir do dia 12.

Já na Rua Raimunda Lopes Barroso, no trecho entre a Rua Olívia Maria de Jesus e a Rua Coronel João Moreira, no bairro Floramar, Região Norte, a mudança começa no dia 17. Atualmente mão dupla, a rua passará a operar em mão única direcional neste sentido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No bairro Santa Tereza, na Região Leste, a Rua Gabro, no trecho entre a Rua Mármore e a Rua Salinas, atualmente mão dupla, passará a operar em mão única direcional neste sentido a partir do dia 24.