Idoso perde o controle na BR-265 e carro invade casa

Um motorista, de 84 anos, perdeu o controle da direção do veículo na BR-265, na altura do bairro Grogotó, em Barbacena, na Região Central de Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (4/6), desceu uma ribanceira de 5 metros e atingiu uma casa.

O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ele estava sozinho no veículo e foi o único envolvido no acidente.

O veículo atingiu a parede da frente da casa e comprometeu a estrutura da edificação, com risco de colapso parcial. O imóvel foi interditado para vistoria técnica da Defesa Civil e perícia da Polícia Civil.

Segundo relatos de populares, o idoso tentou desviar de um cavalo na pista, o que provocou a perda de controle do carro.