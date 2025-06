BH: passeio sobre arquitetura do Centro acontece neste sábado (7/6)

Os amantes de arquitetura têm uma chance para conhecer melhor prédios e monumentos de Belo Horizonte. Neste sábado acontece mais uma edição de um projeto da Belotur, de passeios turísticos na capital. Desta vez o roteiro será dedicado à arquitetura histórica do centro de BH.

Toda a atividade é gratuita e começa às 9h com uma caminhada guiada por construções icônicas. O ponto de encontro será em frente ao Sul América Palace Hotel, localizado na Avenida Amazonas, nº 50. De lá, o grupo segue para a Rua dos Caetés, percorre trechos da Avenida Afonso Pena, passando por edifícios emblemáticos, como o Ibaté, Financial, Acaiaca, além da Igreja São José, Praça Sete e o prédio Câmara Sete.

O passeio também inclui parada para lanche e experiências gastronômicas. Na segunda parte da atividade, o grupo irá caminhar até o Palácio das Artes, passando pelo Mercado das Flores, Palácio da Justiça e Conservatório de Música.

Os ingressos para o tour são gratuitos estarão disponíveis a partir das 12h desta quinta-feira (5/6) exclusivamente pela plataforma Sympla.

Caso a pessoa inscrita não possa comparecer, a Belotur solicita que o cancelamento seja feito com antecedência, por meio do telefone (31) 3277-4975 ou pelo e-mail citybelotour@pbh.gov.br

Tour guiado acontece há mais de 10 anos

A Belotur oferece esse tipo de passeio desde 2016. Hoje existem duas modalidades da atividade: os city tours e os walking tours.

Com duração média de quatro horas, os city tours são feitos em micro-ônibus, que percorre os pontos turísticos da cidade com o apoio de um guia de turismo. Já os walking tours são passeios a pé, com a duração média de três a quatro horas, também mediado por guia de turismo.

“É uma ação de valorização da memória urbana que, ao mesmo tempo, movimenta a economia criativa e reforça o nosso compromisso com um turismo mais acessível, humano e conectado com a identidade local”, explica a presidente da Belotur, Bárbara Menucci.

Programação para os próximos meses

A edição de junho integra a 8ª temporada da iniciativa. Além deste roteiro, outros sete passeios estão previstos até o fim do ano, confira a programação:

Junho:

Arquitetura História do Centro de BH

Dia: 7/6/2025

Horário: das 9h às 13h

Modalidade: Walking Tour

Julho:

Pampulha

Dia: 5/7/2025

Horário: das 8h30 às 12h30

Modalidade: City Tour com micro-ônibus

Agosto:

Museu Mineiro / Ponto Cultural CDL / Museu de Arte Popular

Dia: 23/08/2025

Horário: das 13h às 17h

Modalidade: Walking Tour

Setembro:

Escritores de Belo Horizonte

Dia: 13/09/2025

Horário: das 09h às 13h

Modalidade: Walking Tour

Outubro:



Histórico Arquitetônico Praça da Liberdade

Dia:18/10/2025

Horário: das 09h às 13h

Modalidade: Walking Tour

Novembro:



Praça da Liberdade / Muquifu / Museu Abílio Barreto

Dia: 08/11/2025

Horário: das 08h30 às 12h30

Modalidade: City Tour com micro ônibus



Dezembro:



Mirantes da cidade

Dia: 06/12/2025

Horário: das 08h30 às 12h30

Modalidade: City Tour com micro ônibus

Pampulha

Dia: 13/12/2025

Horário: das 08h30 às 12h30

Modalidade: City Tour com micro ônibus

