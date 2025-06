Beyoncé menciona a Bahia em show e emociona brasileiro

AS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o show de sua nova turnê em Londres, Beyoncé surpreendeu o público ao fazer uma homenagem à Bahia diretamente do palco. A apresentação ocorreu na quinta-feira (5), como parte da divulgação do álbum Cowboy Carter, que marca a incursão da artista no universo da música country.

Suspensa no ar em um dos momentos mais cênicos do espetáculo, Beyoncé avistou um cartaz entre a multidão e não hesitou em reagir. "A Bahia está aqui!", disse a artista, sorrindo. O cartaz, segurado pelo brasileiro Renato, continha exatamente essa frase, além de uma imagem da cantora durante sua última visita ao estado.

"Ela viu meu cartaz! Eu não consigo acreditar que isso aconteceu!", escreveu o fã nas redes após o show, ainda emocionado com o momento. O registro viralizou rapidamente, reforçando a conexão afetiva que Beyoncé mantém com seus admiradores brasileiros.

Nos comentários da publicação, fãs celebraram o gesto da cantora e pediram, mais uma vez, que ela traga a turnê para o Brasil. "Ela falando da Bahia me deu um troço aqui", comentou @pretinhadobronx. Outro fã brincou: "Imagina ela no trio elétrico em Salvador... não desce nunca mais", escreveu @danibahia. Já @beybrasil completou: "Essa turnê precisa passar por aqui. O Brasil ama você, Beyoncé!"

Apesar da euforia, Cowboy Carter tem, até o momento, datas marcadas apenas em nove cidades: Londres, Paris e seis outras nos Estados Unidos. A ausência da América do Sul no calendário oficial tem sido motivo de frustração para os fãs brasileiros, que mantêm a esperança de que novas datas sejam anunciadas em breve.

O álbum, lançado em março, mistura sonoridades do country tradicional com elementos de R&B, soul e até pop experimental. Com letras que abordam questões raciais, raízes culturais e pertencimento, Cowboy Carter se tornou um dos trabalhos mais aclamados da carreira de Beyoncé.