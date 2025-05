Beyoncé faz 'chá revelação' de fã durante show

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Beyoncé interrompeu seu show, nessa quarta-feira (28/5), para ajudar na revelação do sexo do bebê de um casal da plateia. Queen B fazia uma apresentação da Cowboy Carter Tour em Nova Jersey, nos Estados Unidos, quando viu um fã segurando um cartaz que chamou a atenção: “Primeiro filho, Carter. Você faria a revelação do sexo?”, dizia o texto.

"Revelação do sexo do bebê. Agora mesmo? Já volto", disse. Em seguida, a artista deixou o palco, para trocar de figurino. Ao retornar, ela cumpriu a palavra. “Não quero apressar isso, porque é um momento importante. Vou fazer com calma”, prometeu.

Ela pegou um envelope da mão do casal, mostrando ao público. Ao abrir, ela tirou um pedaço de papel escrito "cowboy", com a palavra boy (menino, em inglês), destacada em azul. "É um menino! Deus os abençoe. Parabéns! Muito obrigada por me deixarem fazer parte disso", anunciou, enquanto a multidão aplaudia.

Em outro show, em julho de 2023, na Alemanha, Beyoncé viveu um momento parecido. Uma fã segurou um cartaz pedindo para que ela revelasse o gênero do bebê.

"Quero fazer isso direito, porque, desde o início do show, vejo uma placa que diz: 'Revele o gênero do meu bebê'. Só quero fazer direito! Preciso abrir o envelope? Alguém pode me passar o envelope, por favor?", pediu.

Com o papel em mãos, ela revelou que se tratava de uma menina. "Parabéns! Parabéns, linda! Que Deus te abençoe!", disse.

