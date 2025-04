Prefeito quer show de Beyoncé e diz: ‘vou ser o rei dos gays’

crédito: Foto: Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic | Photo by Lester Cohen/Getty Images / Rolling Stone Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), revelou, na última quinta-feira (24/4), que sonha em trazer a cantora Beyoncé para um grande show gratuito na Praia de Copacabana em 2027. A declaração foi feita durante a apresentação do calendário de eventos da cidade no Roxy Dinner Show, e faz parte da ambição do gestor em seguir promovendo atrações internacionais de peso através do programa "Todo Mundo no Rio".

Segundo Paes, o plano é ter a cantora Beyoncé no ano seguinte, mantendo a proposta de realizar megashows abertos ao público, como ocorreu com Madonna em 2024 e acontecerá com Lady Gaga em maio de 2025.

Com tom descontraído, o prefeito brincou com a repercussão que a presença da cantora americana causaria: "Eu quero anunciar aqui que o U2 vai estar aqui no ano que vem, não é isso? Não acreditem em nada que eu fale ou que eu vaze (...). Então, assim, o desejo meu é o U2. Se eu trouxer a Beyoncé ao Brasil, aí literalmente eu vou ser o rei dos gays brasileiros".

A fala foi rapidamente interpretada como um anúncio oficial, o que levou o prefeito a se manifestar para esclarecer que se tratava apenas de um desejo pessoal e não de uma confirmação.

O mal-entendido sobre o U2 levou o prefeito a publicar um esclarecimento na rede social X, desmentindo os rumores: "A quem interessar possa: eu não anunciei o show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção, obrigado!".

Durante o evento, Paes ainda comentou sobre seu hábito de divulgar informações antes da hora. Ao mencionar o produtor Luiz Oscar Niemeyer, responsável por shows de grandes nomes como Madonna e Lady Gaga, o prefeito relembrou um episódio curioso: "O Luiz Oscar aprendeu que, comigo, se contar eu vazo no Twitter (atual X) assim que sair da sala".

O produtor Luiz Oscar Niemeyer, presidente da Bonus Track Entretenimento, reforçou que, por enquanto, as conversas ainda estão em estágio inicial: "Não tem nada certo", afirmou. Já o vice-prefeito Eduardo Cavaliere explicou que a ideia é manter o padrão de grandes atrações anualmente: "O que está certo é que em todos os primeiros sábados de maio nos próximos quatro anos teremos um show do tamanho da Lady Gaga. O U2 e a Beyoncé são desejos".

A ideia de tornar Copacabana um palco anual para grandes shows surgiu após o enorme sucesso do show de Madonna, que reuniu uma multidão e demonstrou a capacidade da cidade em sediar eventos desse porte. A proposta ganhou força durante a campanha de reeleição de Eduardo Paes, que venceu o pleito em primeiro turno, em outubro de 2024.