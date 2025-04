10 lugares (seguros) no Rio para curtir o feriadão com Lady Gaga

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, será épico no Rio de Janeiro, com o show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no dia 3 de maio, às 21h. Parte do projeto “Todo Mundo no Rio”, o evento espera atrair 1,6 milhão de pessoas, incluindo 240 mil turistas, e injetar R$ 600 milhões na economia carioca. O espetáculo marca o retorno da diva pop ao Brasil após 13 anos. Mas o que fazer na cidade durante o show? Além de curtir o “Mayhem on the Beach”, explore a "Cidade Maravilhosa" em 10 atrações que vão muito além da Copacabana.







Praia de Ipanema

Praia de Ipanema, reduto da diversidade carioca Carlos Altman/EM

Famosa pela canção “Garota de Ipanema”, a Praia de Ipanema combina beleza natural com um clima sofisticado. Suas águas cristalinas e o visual do Morro Dois Irmãos atraem banhistas e surfistas. A orla tem quiosques, ciclovia e o pôr do sol no Arpoador, perfeito para fotos. Durante o feriado, é uma alternativa menos lotada que Copacabana, ideal para relaxar antes ou após o show. Praia icônica com vibe elegante, águas claras e pôr do Sol memorável, perfeita para quem busca beleza e tranquilidade perto do agito do show de Lady Gaga

Site: www.visit.rio







2. Cristo Redentor

DE braços aberto, o Cristo Redentor imponente sugere aquele abraço Pablo PORCIUNCULA / AFP

No topo do Morro do Corcovado, a 709 metros, o Cristo Redentor, uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, oferece vistas panorâmicas da Baía de Guanabara, Pão de Açúcar e praias da Zona Sul. Acesse por trem, van ou trilha e mergulhe na história e espiritualidade do local. Com alta demanda no feriado, compre ingressos antecipadamente.

Site: www.cristoredentoroficial.com.br

3. Pão de Açúcar

Bondinho do Pão de Açúcar, paixão nas alturas Ricardo Trida/DGABC

O complexo do Pão de Açúcar, no bairro da Urca, é acessado por um bondinho que conecta o Morro da Urca ao topo, a 396 metros. A vista de 360° da cidade, especialmente ao pôr do sol, é inesquecível, abrangendo Copacabana, Botafogo e a Baía de Guanabara. Há trilhas, restaurantes e áreas de descanso.

Site: www.bondinho.com.br







4. Jardim Botânico

Jardim Botânico, onde Dom João VI jardinou o Rio ANTONIO SCORZA/AFP

Fundado em 1808, o Jardim Botânico é um refúgio de 54 hectares com mais de 6.500 espécies de plantas, como orquídeas, vitórias-régias e a icônica Alameda das Palmeiras. Ideal para caminhadas tranquilas, o local oferece paz e conexão com a natureza, perfeito para relaxar após a agitação do show. Refúgio verde no coração da cidade, perfeito para quem busca relaxar e apreciar a biodiversidade em um ambiente sereno.

Site: www.jbrj.gov.br







5. Museu do Amanhã

Museu do Amanhã, sustentabilidade em foco Carlos Altman/EM

No Porto Maravilha, o Museu do Amanhã, projetado por Santiago Calatrava, é um marco da arquitetura moderna. Suas exposições interativas exploram a sustentabilidade e o futuro do planeta, atraindo famílias e curiosos. A localização, próxima à revitalizada Praça Mauá, complementa o passeio. Museu inovador com foco em ciência e sustentabilidade, ideal para quem busca cultura e reflexões sobre o futuro em um espaço futurista.

Site: www.museudoamanha.org.br







6. Lapa e Arcos da Lapa







Arcos da Lapa, onde a boemia tem seu lugar Carlos Altman/EM

A Lapa é o epicentro boêmio do Rio, com bares, casas de samba e os Arcos da Lapa, um aqueduto colonial do século XVIII. À noite, a região ferve com shows ao vivo em locais como o Rio Scenarium, ideal para dançar e curtir a cultura carioca após o show de Gaga. Centro da vida noturna carioca, perfeito para curtir música ao vivo, dançar e conhecer a história local em um ambiente descontraído.

Site: www.visit.rio







7. Santa Teresa

Santa Teresa, uma viagem ao passado nos bondinhos históricos YASUYOSHI CHIBA/AFP

O bairro de Santa Teresa encanta com ruas de paralelepípedos, casarões históricos e uma atmosfera artística. Visite o Parque das Ruínas para vistas panorâmicas e o Museu Chácara do Céu para arte brasileira. O bondinho completa o charme. É um refúgio tranquilo para o feriado. Bairro pitoresco com arte, cultura e vistas panorâmicas, ideal para quem busca charme e tranquilidade longe da agitação.

Site: www.visit.rio







8. Ilha de Paquetá

Ilha de Paquetá, o silêncio como contemplação MAURO PIMENTEL / AFP

Acessível por balsa a partir da Praça XV, a Ilha de Paquetá é um oásis sem carros, onde bicicletas e charretes são o transporte. Suas praias calmas e ruas arborizadas criam um clima nostálgico, ideal para um bate-volta relaxante durante o feriado. Ilha serena ideal para um bate-volta, com clima nostálgico e opções para passeios de bike ou caminhadas à beira-mar.

Site: www.ilhapaqueta.com.br

9. Parque Lage

Parque Lage, o Rio da natureza e trilhas VisitRio/Divulgação

Aos pés do Corcovado, o Parque Lage combina a natureza, uma mansão histórica e a Escola de Artes Visuais. Seus jardins são perfeitos para fotos, e as trilhas levam ao Cristo Redentor. O café da manhã no pátio da mansão é um destaque. Parque encantador com jardins, arte e trilhas, perfeito para um momento cultural ou um café em meio à natureza.

Site: www.parquelage.rj.gov.br







10. Forte de Copacabana

Forte de Copacabana, um passeio por belas paisagens Carlos Altman/EM

O Forte de Copacabana oferece vistas panorâmicas da praia e abriga o Museu Histórico do Exército. A Confeitaria Colombo no local é perfeita para um café com vista. Próximo ao show, é uma opção tranquila para explorar história e gastronomia. Ponto histórico com vistas deslumbrantes e gastronomia, ótimo para combinar com o show de Lady Gaga e explorar a história militar.

Site: www.fortedecopacabana.com









Dicas para aproveitar o feriado e o show

Transporte: Use o metrô (estações Siqueira Campos ou Cardeal Arcoverde) para chegar a Copacabana, já que o acesso de carros será restrito . Compre passagens de ida e volta antecipadamente.

Hospedagem: A ocupação hoteleira está acima de 80%, com diárias em Copacabana até quatro vezes mais caras. Reserve cedo em Copacabana, Ipanema ou Botafogo.







Segurança: O evento terá policiamento reforçado, câmeras e inteligência artificial . Leve o essencial, use pagamentos por aproximação e combine pontos de encontro com amigos

Planejamento: Chegue cedo à praia para garantir um bom lugar. Leve garrafa d’água, protetor solar e um power bank