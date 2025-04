Beyoncé: filhas roubam a cena em show de nova turnê

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Beyoncé deu início, na noite dessa segunda-feira (28/4), à turnê "Cowboy Carter". O show inaugural, com duas horas e 45 minutos de duração, foi realizado no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além da performance da cantora, a apresentação contou com a participação especial de Blue Ivy e Rumi, duas filhas da cantora.

Ao todo, o setlist contou com 35 músicas divididas em sete atos, além do bis e alguns mashups. Durante “Protector”, Beyoncé levou ao palco as filhas Rumi, de 8 anos, e Blue Ivy, de 13, para cantar.

A primogênita de Queen B retornou em “America has a problem”, assumindo o centro do palco para dançar, além de mostrar o talento em Déjà Vu” e “Texas Hold ‘Em”.

Enquanto essa foi a estreia de Rumi no palco, Blue é figurinha carimbada no show da mãe. Ela participou da turnê “Renascence” com um número de dança, mesmo que a cantora estivesse inicialmente relutante em permitir que a adolescente subisse ao palco.

Recordista de premiações na história do Grammy, a cantora Beyoncé foi eleita a maior estrela pop do século 21 pela revista norte-americana “Billboard”. - Divulgação site oficial Beyoncé “Beyoncé está no topo de nossa lista editorial escolhida pela equipe com base em seus 25 anos completos de influência, impacto e evolução”, destacou a publicação semanal. Divulgação Taylor Swift, responsável pela turnê mais rentável da história (“The Eras Tour”), ficou na segunda colocação. Rihanna, Drake e Lady Gaga completam o top 5 eleito pela “Billboard”. Reprodução/Instagram Beyoncé completou 43 anos no dia 04/09/2024. Nascida em Houston, no Texas, ela é considerada uma das maiores artistas pop do século 21. J.ébey/Wikimedia Commons A cantora conquistou fama com o grupo Destiny’s Child entre o fim dos anos 90 e início deste milênio. A formação vendeu 50 milhões de discos. Pete Sekesan/Wikimedia Commons Em 2003, a popstar lançou seu primeiro álbum solo, “Dangerously in Love”, e desde então já vendeu mais de 100 milhões de discos. YouTube/Lucas Noieto Beyoncé também tem uma carreira cinematográfica, com atuações em filmes como “A Pantera Cor de Rosa” (2006) e “Cadillac Records” (2008). Reprodução Em fevereiro de 2024, ela se tornou a primeira mulher negra a liderar o Hot Country Songs, ranking da Billboard que verifica a audiência da música country nos Estados Unidos. Raph PH/Wikimedia Commons Casada com o rapper Jay-Z desde 2008, ela se apresentou ao lado do marido em 2018 nos shows "On the run II". Reprodução/@beyonce O casal tem três filhos: Blue Ivy Carter, de 12 anos, e os gêmeos Sir e Rumi, de 7 anos. reprodução/Instagram Em 2023, a cantora viajou por Europa e América do Norte com a turnê "Renaissance", a sexta de sua carreira, e faturou US$ 579 milhões. Instagram Ao todo, foram 56 shows em 39 cidades, com um total de 2,7 milhões de espectadores somados os dois continentes visitados. Instagram O sucesso foi tão grande que virou filme - "Renaissance: A Film By Beyoncé" -, lançado em dezembro de 2023. Instagram Beyoncé teve um impacto tão grande com as apresentações que, em meados de 2023, ela causou um aumento na inflação na Suécia. A popstar abriu a turnê Renaissance em abril de 2023 por Estocolmo, capital sueca, e, segundo economistas, o evento foi decisivo para a alta dos preços . Instagram De acordo com o Financial Times, economistas do Danske Bank (Banco Dinamarquês) destacaram que a presença da artista elevou significativamente os preços cobrados em hotéis e restaurantes, provocando impacto direto na inflação local. Instagram O fato de a capital sueca ter sido palco do início da turnê gerou um fluxo grande de fãs do mundo inteiro. Na foto, um brasileiro que saiu do Amazonas para ver a diva. - Reprodução Instagram "Beyoncé é a responsável pela surpresa extra deste mês. É bastante surpreendente para um único evento. Nunca vimos isso antes", destacou o economista Michael Grahn, do Danske Bank Instagram Houve um "boom do turismo" na capital sueca na semana das apresentações de Beyoncé. Além da rede hoteleira, outros serviços e produtos foram impactados. Instagram Segundo a Sweden Statistics, restaurantes e hotéis incrementaram 0,3 ponto percentual. Recreação e cultura foram responsáveis por 0,2 ponto. Instagram Voltar Próximo

Após a aparição da filha mais velha, Queen B afirmou que Blue foi afetada por críticas à sua dança nas redes sociais. Mas, em vez de parar, ela impressionou a mãe quando só treinou ainda mais, e os fãs notaram seu progresso. Ao término da turnê, Blue já era aclamada pelos beyhive.

“Minha linda primogênita, estou tão orgulhosa e grata por ser sua mãe. Você traz alegria, doce anjo”, escreveu a cantora em um vídeo da filha.