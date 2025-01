Álbum de Beyoncé foi eleito melhor do século

A revista Rolling Stone, dos Estados Unidos, elegeu o “Lemonade”, de Beyoncé, o melhor álbum do século 21. O disco de 2016 contém músicas como “Sorry”, “Formation” e “Don’t hurt yourself”. Para a publicação, o “Kid A”, do Radiohead, é o segundo melhor do século. “Blond”, de Frank Ocean, é o terceiro.

Para a seleção, o portal escolheu 250 discos lançados nos últimos 25 anos. A revista justifica que, em “Lemonade”, Beyoncé alcançou o auge de sua produção. Os critérios avaliados foram narrativa, revelação e ressonância cultural.

"Lemonade sempre foi mais do que apenas um álbum. É um filme musical tão em camadas, lindo e assustador quanto um drama canônico, uma matriz de desgosto geracional, uma celebração do legado e um mapa desenhado à mão para as interseções das vidas interpessoais e políticas de muitas mulheres negras”, diz o editorial.











No mês passado, a Billboard elegeu Beyoncé como a maior estrela pop do século. O site destacou que a grandeza da cantora é óbvia e que poucos artistas desta época podem se igualar a ela. Foram elogiados o sucesso comercial, habilidades de performances, aclamação da crítica e elogios, influência da indústria e momentos culturais icônicos.





Veja a lista dos 10 melhores álbuns do século 21, segundo a Rolling Stone: