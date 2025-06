Evento reconhece ações corporativas antidiscriminatórias

A Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, movimento formado por empresas e instituições comprometidas com a superação do racismo no ambiente corporativo, realizou o evento Melhores Empresas e Líderes da Diversidade no dia 15 de maio, em São Paulo. A premiação anual reconhece práticas empresariais voltadas à promoção da equidade racial.

A cerimônia premiou ações de diversidade e inclusão no ciclo 2024–2025 em sete categorias e reconheceu Stephane Maquaire, presidente do Grupo Carrefour Brasil, como personalidade do ano em relação à equidade racial. O evento, que também celebrou os dez anos do movimento, ocorreu durante um jantar no restaurante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e reuniu cerca de 150 convidados, entre empresários, lideranças, articuladores culturais e políticos.

Na categoria Acesso de Adolescentes e Jovens ao Mercado de Trabalho, o primeiro lugar foi para a TOTVS SA. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) conquistou a liderança em Recrutamento e seleção, enquanto a Mondelez ficou em primeiro na classificação denominada Ascensão de Profissionais Negros. A Unilever foi premiada pela divulgação de metas e objetivos de equidade racial e ações antirracistas de forma transparente.

Na categoria de engajamento da cadeia de valor, o prêmio foi dividido entre GPA e FBB. O projeto interseccionalidade, que abrange mulheres negras, LGBTQIA+ negros, pessoas trans negras, Pessoas com Deficiência (PcD) negras e mães solo negras, teve a Sodexo como vencedora. Por fim, o Grupo Boticário foi reconhecido na categoria Compra Empoderada.

Raphael Vicente, diretor-geral da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, esclarece que os vencedores são escolhidos com base em critérios que avaliam o alinhamento das iniciativas com as categorias da premiação, o grau de inovação e criatividade, a relevância e benefício para a sociedade no campo da diversidade racial, a qualidade técnica do conteúdo apresentado e a replicabilidade das ações em outras empresas.

“A escolha dos vencedores passa por critérios como impacto, replicabilidade, aderência, entre outros, além da clareza de objetivo. Buscamos projetos que sejam benchmark para o mercado, inclusive pela inovação e soluções disruptivas, explica o diretor-geral.

Vicente revela que o Melhores Empresas e Líderes da Diversidade surgiu com o objetivo de dar visibilidade às práticas antirracistas e de promoção da diversidade realizadas por empresas e instituições que tiveram impacto significativo e resultados relevantes na transformação de discursos, comportamentos e realidades em prol da diversidade.

Segundo o diretor do movimento, os principais objetivos do prêmio são sensibilizar gestores, funcionários, consumidores, investidores e jornalistas para a importância das pautas de diversidade, colaborar para a implantação de práticas concretas que gerem benefícios compartilháveis para a sociedade e para a população negra e incentivar organizações que ainda não possuem ações nessa área a iniciarem seus próprios programas de diversidade e inclusão.

Diversidade nas empresas brasileiras

Para Vicente, o reconhecimento oferecido pelo prêmio Melhores Empresas e Líderes da Diversidade pode potencializar as ações de diversidade nas empresas. Segundo ele, ao reunir líderes e organizações de grande porte, o evento cria um ambiente para a troca de experiências, em que cada participante aprende com os desafios enfrentados por outros na promoção da diversidade no ambiente corporativo.

“Além de premiar e reconhecer práticas já existentes — o que por si só motiva a continuidade dos investimentos na área — o encontro também promove a troca de conhecimentos sobre as estratégias adotadas internamente pelos diferentes setores”, defende o diretor-geral da Iniciativa Empresarial.

O cenário atual das ações de diversidade nas empresas brasileiras apresenta avanços na incorporação da agenda de diversidade e inclusão (D&I) nas estratégias corporativas, mas ainda enfrenta desafios estruturais significativos.

“A maioria das organizações não possui áreas dedicadas exclusivamente ao tema, e a representatividade de grupos minorizados, especialmente mulheres negras, permanece baixa em cargos de liderança. Além disso, desigualdades históricas continuam limitando o alcance e a profundidade das iniciativas”, pontua Vicente.

Para o empresário, esses fatores mostram que, apesar do compromisso crescente, a efetividade das ações é prejudicada pela falta de estrutura adequada, metas claras e indicadores consistentes para medir o impacto gerado.

Os principais objetivos para as próximas edições do evento são consolidar o reconhecimento das boas práticas em diversidade e inclusão, ampliar a participação de empresas de diversos setores e portes e fortalecer a troca de experiências entre lideranças comprometidas com a equidade.

“Esperamos também aprofundar o debate qualificado por meio de painéis e formações, fomentar parcerias estratégicas com organizações da sociedade civil e do setor público, além de avançar na mensuração do impacto das iniciativas, garantindo que a agenda de diversidade seja cada vez mais estruturada, estratégica e sustentável no ambiente corporativo”, afirma o diretor.

O Melhores Empresas e Líderes da Diversidade ciclo 2024-2025 foi realizado em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, Movimento Mulher 360, Movimento Diversidade Sim e Mover e da apoiadora institucional da iniciativa, Fiesp.

Para mais informações, basta acessar: iniciativaempresarial.com.br/